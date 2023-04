https://sputniknews.lat/20230422/china-advierte-a-eeuu-y-sus-aliados-sobre-una-linea-roja-sobre-taiwan--1138507296.html

China advierte a EEUU y sus aliados sobre una "línea roja" sobre Taiwán

China advierte a EEUU y sus aliados sobre una "línea roja" sobre Taiwán

China se muestra cada vez más firme en su postura de no tolerar a quienes apoyan a los independentistas de Taiwán, y esta vez sus declaraciones no se dirigen... 22.04.2023

Pekín rechazó las acusaciones de la Administración taiwanesa, Estados Unidos y sus aliados de agravar las tensiones en el estrecho de Taiwán. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, declaró el 21 de abril en el Foro Internacional Lanting de Shanghái que no es China continental quien cambia unilateralmente el statu quo y socava la estabilidad en esta zona, sino las fuerzas separatistas de la isla que apuestan por la "independencia de Taiwán" y los países que las apoyan. De acuerdo con las palabras del funcionario chino, los que apoyan a Taiwán independiente pretenden "dividir pacíficamente" al gigante asiático. Sin embargo, China postula que no dará marcha atrás en su soberanía y seguridad, y quien juegue con fuego en la cuestión de Taiwán se prenderá fuego a sí mismo, según procede de las declaraciones del funcionario. El discurso de Qin Gang demostró que el país se mantendrá firme frente a los intentos de EEUU de frenarlo, interfiriendo en la cuestión de Taiwán. Pero la señal de no cruzar esa "línea roja" esta vez no solo se envió a Washington, sino también a Europa, indicó el director adjunto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexandr Lomanov.El experto apunta que la declaración de Qin Gang constituye una especie de reacción al viaje de la ministra alemana de Asuntos Exteriores. La última aprovechó la visita con el fin de intentar persuadir a Pekín para que cambiara su comportamiento en la cuestión de Taiwán y no ejerciera lo que ella considera presiones sobre la isla. Al mismo tiempo, el mensaje del ministro chino también fue dirigido a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y al jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, que se pronuncian sobre Taiwán con un espíritu antichino, agrega.En lo que se refiere a los llamados aliados diplomáticos de Taiwán, estos a menudo utilizan los lazos con la isla para promover sus luchas políticas internas. La visita del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei a Taiwán el 22 de abril corresponde al mismo propósito, señaló el experto chino y observador de temas de actualidad en las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán, Bi Dianlong, en la entrevista con Sputnik.En el caso del presidente de Guatemala, él y su partido ahora buscan inversiones y apoyo político de Taiwán en vísperas de las elecciones generales y por eso Giammattei acude a Taiwán. Otra causa del viaje del mandatario guatemalteco reside en la aspiración de obtener el apoyo de EEUU, añade Bi Dianlong. Sin embargo, existe un ejemplo opuesto a Guatemala, que es Honduras, cuando ni las amenazas ni las promesas estadounidenses habían impedido que el país rompió relaciones diplomáticas con Taiwán.Al mismo tiempo, para la Administración de Tsai Ing-wen esta visita tiene mucha importancia, ya que espera apuntalar su imagen política después de ser criticada en la isla por la derrota diplomática ante Honduras, destaca el experto. Entretanto, las fuerzas políticas de la oposición al actual presidente de Guatemala, que poseen de buenas oportunidades en las próximas elecciones, incluyen en su estrategia el establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental si ganan la carrera electoral. Bi Dianlong profundiza que tal posición representa una otra señal de que Taiwán podría perder otro aliado diplomático en poco tiempo después de Honduras. Ese estado de cosas, prosigue, provoca un descontento aún mayor entre los isleños con la Administración gobernante. China continental aplica muchos esfuerzos para reforzar su influencia y con el paso de tiempo, el círculo de "amigos diplomáticos" de Taiwán se reducirá, afirma el observador, pero nota, que de momento sus visitas a la isla continúan.En vísperas de la visita del presidente guatemalteco a Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino advirtió al Gobierno de Giammattei respecto a la ayuda a los separatistas de la isla e instó a no ir en contra de las tendencias internacionales y las aspiraciones del pueblo guatemalteco.Las tensiones en torno a Taiwán aumentaron desde principios de agosto de 2022, tras una visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la de mayor nivel en los últimos 25 años y la primera desde 1997 que incluyó a un titular de la Cámara. La Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi a Taiwán, alegando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones.A su vez, China percibió esta visita como un incentivo a los secesionistas y lanzó en agosto un amplio ejercicio militar que incluyó fuego real de largo alcance en seis zonas adyacentes a la isla rebelde, y una batería de restricciones económicas a proveedores taiwaneses.Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Los vínculos entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

