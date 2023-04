Corea del Norte explica por qué no renunciará a sus armas nucleares

https://sputniknews.lat/20230422/corea-del-norte-explica-por-que-no-renunciara-a-sus-armas-nucleares-1138508091.html

La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte indicó los motivos por los que Pyongyang no renunciará a su arsenal nuclear, siendo la política de Estados... 22.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-22T18:05+0000

2023-04-22T18:05+0000

2023-04-22T18:05+0000

defensa

corea del norte

g7

política

seguridad

pyongyang

🛡️ fuerzas armadas

🌏 asia

La posición de Corea del Norte como potencia nuclear mundial es definitiva e irreversible, no necesita reconocimiento internacional, declaró el 21 de abril la ministra de Asuntos Exteriores del país asiático, Choe Son-hui.El 18 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 emitieron una declaración conjunta tras su reunión en Tokio en la que condenaban los lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos y abogaban por la desnuclearización "completa, verificable e irreversible" de Corea del Norte.Choe Son-hui calificó la declaración de injerencia en los asuntos internos del país y violación de su soberanía. Afirmó que el G7 no representa a la comunidad internacional y es una "herramienta política" para mantener la hegemonía estadounidense, y que no tiene autoridad ni derecho a inmiscuirse en los derechos soberanos norcoreanos.La canciller recordó a los países del G7 que Pyongyang se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) hace 20 años y que, por tanto, no tiene ninguna obligación derivada de dicho tratado.La alta funcionaria señaló las maniobras militares "insensatas y provocadoras" de EEUU y sus aliados como motivo para que Corea del Norte continúe con sus medidas hasta eliminar por completo la amenaza de EEUU y sus "satélites". Según ella, las armas nucleares sirven solo "para protegerse de la amenaza estadounidense, no para obtener el reconocimiento de nadie"."La posición de Corea del Norte como potencia nuclear mundial es definitiva e irreversible. [...] El estatus de Corea del Norte como poseedora de armas nucleares no depende del reconocimiento de nadie, sino que se consigue con la existencia de fuerzas prácticas de disuasión nuclear, y está consagrado como ley estatal en virtud de la ley de Política Estatal para las Fuerzas Armadas Nucleares, adoptada por la voluntad común de todo el pueblo coreano", señaló el diplomático.Añadió que no es Corea del Norte quien tiene que cambiar, sino EEUU, con su "arcaica" opinión de que solo ellos pueden poseer armas nucleares, y que Washington tendrá que entender ahora que solo "un giro completo de su política hostil hacia Corea del Norte garantizará su seguridad".

