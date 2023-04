https://sputniknews.lat/20230422/eeuu-ya-lo-sabe-sus-sanciones-antirrusas-lo-hundiran-definitivamente-1138483329.html

EEUU ya lo sabe: sus sanciones antirrusas lo hundirán definitivamente

En un ataque de brutal sinceridad, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, admitió lo que todo el mundo sabe, pero que el país norteamericano no quiere... 22.04.2023, Sputnik Mundo

Sentencia de 'muerte'Yellen reconoció que las sanciones económicas que su país aplica contra naciones como Rusia, podrían socavar definitivamente la hegemonía del dólar en la economía global. La alta funcionaria de Washington reconoció que la imposición de sanciones económicas "crea un deseo en China, Rusia e Irán de encontrar una alternativa [en el mercado cambiario]".Bueno, reconocimiento ínfimo. Si prestamos atención a esta declaración, se pueden pensar dos cosas: o que Yellen no está al tanto de lo que está pasando en el mundo a nivel económico-comercial, o bien, como dice la frase, se está haciendo trampas al solitario.Y es que, al señalar únicamente a China, Rusia e Irán con el deseo de hallar alternativas en el mercado cambiario, léase pagar las transacciones comerciales en otras monedas que no sean el dólar, es decir, las monedas nacionales propias de cada país, Yellen está contando apenas unas líneas de una historia que tiene muchas páginas.Es decir, no es que solamente estos tres países ya estén evitando el dólar como sistema de pago: a este caballo ya se subieron muchos países, como India, Arabia Saudí, Siria, Brasil, por nombrar algunos. Sin mencionar que el grupo BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual ya han pedido sumarse unos cuántos países más, y una veintena muestran su voluntad también de unirse,La historia a la que se enfrenta el dólar es mucho más aterradora de lo que nos cuenta la secretaria del Tesoro de EEUU: es sencillamente apocalíptica. Ya lo reconoció el senador republicano Marco Rubio, días pasados: a este paso, dentro de cinco años EEUU no podrá utilizar el arma de las sanciones para someter a los países, porque el uso del dólar habrá caído tanto, que las sanciones sencillamente no funcionarán.En este sentido, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, advierte respecto a que la clase política de EEUU asuma lo que está pasando con el dólar, "es posible que haya interlocutores, que haya agentes económicos y políticos, que no lo estén viendo venir, pero no tengo ninguna duda de que Janet Yellen, aunque no lo diga, sí lo ve".

