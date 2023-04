El abecé de la estrategia nacional del litio planeada por el Gobierno de Boric en Chile

https://sputniknews.lat/20230422/el-abece-de-la-estrategia-nacional-del-litio-planeada-por-el-gobierno-de-boric-en-chile-1138497141.html

El 20 de abril, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, la cual busca que el país sudamericano se convierta en... 22.04.2023, Sputnik Mundo

"Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que, al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo", señaló Boric al anunciar la Estrategia Nacional del Litio.Chile forma parte del llamado Triángulo del Litio junto a Argentina y Bolivia y posee reservas por 9.200 millones de toneladas métricas de este mineral en el norte del país, un 40% de las reservas mundiales.El mandatario explicó que el litio chileno solo se extrae en el Salar de Atacama, ubicado a casi 1.600 kilómetros de Santiago, cuya producción representa más del 30% del mercado internacional. Además, hay más de 60 salares y lagunas salinas donde se podría extraer este recurso.Los ejes fundamentales anunciados por Boric para llevar adelante la Estrategia Nacional del Litio son cinco:Para crear la Empresa Nacional del Litio, el Congreso deberá aprobar el proyecto de ley que emane desde el Ejecutivo. Boric anunció que, de conformarse una empresa pública-privada que explote el litio del Salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).El mandatario aseguró que el Estado respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. "Es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio".Así también, anunció que se otorgarán contratos de exploración y explotación a la Empresa Nacional Minera (Enami) y Codelco en aquellos lugares en donde actualmente se tienen proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. Estas empresas decidirán si se asocian con privados.El mandatario aseguró que para otros salares susceptibles de explotación se iniciará un proceso público de licitación a privados de contratos de exploración."En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa del Estado como, por ejemplo, la Empresa Nacional del Litio", señaló Boric.Son declaraciones de "intención"Manuel Riesco es vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo y fue parte de la Comisión Nacional del Litio convocada por Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018). En conversación con Sputnik, señaló que valora las buenas intenciones de la estrategia gubernamental.La Comisión Nacional del Litio fue creada por Bachelet en junio de 2014 y sesionó semanalmente durante cinco meses. Al terminar su mandato, entregó un informe final, el cual contenía sus principales propuestas para la explotación del litio en el país. El documento reafirmó el carácter estratégico del recurso, recomendando mantener el carácter no concesible del mineral y elevar a rango constitucional su no concesibilidad.Asimismo, propuso reforzar el rol del Estado como dueño auténtico de estos recursos, que define las condiciones y participa de modo principal en su explotación; maximiza y capta su renta económica. Además, lo refrenda como impulsor y garante de asociaciones público-privadas.El ingeniero explicó que el anuncio de Boric tiene dos aspectos que son nuevos. El primero de ellos es que Codelco será el encargado de buscar un acuerdo con Soquimich (SQM), para lograr desde ya una participación controladora del Estado en la explotación del Salar de Atacama.SQM —una empresa inicialmente estatal, luego privatizada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990)— es el principal exportador del litio, y quien tiene un contrato de explotación del mineral hasta 2030. En el 2022, SQM tuvo un explosivo aumento de sus ingresos, que superan en más de 700% las ganancias obtenidas durante el 2021.El exmiembro de la Comisión Nacional del Litio explicó que al no contratar con Codelco desde ya la explotación del Salar de Atacama a partir del vencimiento de los actuales contratos, se debilita la posición negociadora de la minera estatal.El otro aspecto novedoso en el anuncio de Boric es la licitación a privados de la exploración de los salares menores. Para Riesco, esta medida es "innecesaria e inaceptable".Riesco señaló que el anuncio de Boric fue una "concesión ante la presión de intereses privados y de los Estados extranjeros que han venido ejerciendo para extender su apropiación sobre el litio. Ello es contrario a los intereses nacionales y debe ser rechazado".¿100% estatal?Para Riesco, el Estado debería tener el control del 100% de la explotación del litio. Sostuvo que "la conclusión de la Comisión Nacional del Litio, en la cual me tocó participar, por unanimidad dijo que el litio era estratégico y que había que mantener su condición de no concesible"."La abrumadora mayoría de la Comisión Nacional del Litio, donde había gente de todas las tendencias, incluido un exministro de Minería de Pinochet (1973-1990), don Samuel Lira, dijo que no se entregue un gramo más de litio a la explotación de empresas privadas. Eso se planteó, eso habría que hacer", agregó.Riesco explicó que Codelco, a la espera de que se apruebe la creación de la Empresa Nacional del Litio, debería encargarse de la explotación del mineral desde el 2030. Esto le permitiría tener un "patrimonio equivalente a los ingresos totales del presupuesto del Estado, es decir, la recaudación fiscal por todos los conceptos en un año completo"."La firma de este contrato representa, asimismo, un hecho económico esencial para su presupuesto y también porque pone término a la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el Salar de Atacama a partir del término de los actuales contratos", agregó.

