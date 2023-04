La sequía hunde en España la producción de aceite de oliva a la mitad: "La peor del siglo"

https://sputniknews.lat/20230422/la-sequia-hunde-en-espana-la-produccion-de-aceite-de-oliva-a-la-mitad-la-peor-del-siglo-1138472558.html

La falta de lluvia afecta gravemente a esta industria clave. Las organizaciones agrarias catalogan la campaña de 2022-2023 como dramática. La sequía y un calor... 22.04.2023, Sputnik Mundo

El campo español se halla en situación de estrés hídrico. Muchas cosechas de cereales se dan por perdidas y la escasez de precipitaciones amenaza también a los cultivos de plantas leñosas. El sector olivarero está en vilo ante el mal pronóstico atmosférico para los próximos días y semanas.Como informan en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), los cultivos leñosos (frutales, olivar, viñedos, etc.), aun siendo resistentes a la sequía, empiezan a verse afectados, pues "arrastran varios años de bajas precipitaciones y de intenso calor". "La sequía es más cruenta que la del año pasado, la previsión a corto plazo es de un incremento brutal de las temperaturas y además coincidiendo con una fase crítica para el cultivo: la floración", explica a Sputnik Cristóbal Cano, responsable de la sectorial del Olivar en UPA."Nunca hemos tenido dos malas campañas consecutivas y hay posibilidades de que se replique la anterior, la de 2022-2023, que en nuestra organización hemos catalogado como la peor del siglo", afirma Cano, recordando que la situación actual es "similar" a entonces, pero con una sequía "mayor".Caída de la producciónComo apuntan en la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), en una campaña normal, España puede producir en torno a 1.500.000 toneladas de aceite de oliva. En la anterior campaña (2021-2022) se produjeron 1.488.500 toneladas."Pero en esta no llegaremos a las 700.000 toneladas", confirma a Sputnik Rafael Pico Lapuente, director general de Asoliva. "De hecho, estamos ahora mismo en 680.000, es menos de la mitad. Y de donde no hay, no puedo comercializar ni exportar. Así que, aunque aumente mucho el precio, las rentas de los agricultores disminuirán. Toda la cadena se ve afectada, hasta el consumidor", explica."España representa casi el 50% de la producción mundial de oliva", recuerdan a Sputnik en Cooperativas Agroalimentarias, organización que representa y promueve los intereses del cooperativismo agroalimentario español ante los diversos organismos e instituciones. A su juicio, la situación puede tornarse "muy complicada", pues todo el olivar "arrastra un estrés hídrico considerable". No obstante, en esta organización señalan que España sigue produciendo "mucho más" que otros países productores y competidores. No cabe pensar en la posibilidad de que España pierda su puesto de liderazgo en las exportaciones.¿Peligra el liderazgo?"Absolutamente, no", zanjan en Asoliva. "El segundo productor, que ahora es Grecia, pero otras veces es Italia, está ahora entre 300.000 y 320.000 toneladas. No peligra el liderazgo ni como productor, ni como exportador, ni como comercializador", explica Rafael Pico.El consumo de aceite de oliva ha disminuido en España, es raro encontrar en los supermercados precios inferiores a siete euros el litro. "Se opta también por el aceite de girasol, que ha bajado de precio respecto a la última campaña debido a la guerra de Ucrania", añade Pico.Caída de ventasComo explican en Asoliva, el sector olivarero está experimentando una caída en sus ventas exteriores, así como un descenso en el consumo nacional. "En las ventas en el mercado exterior se observa una disminución del 5% en el aceite envasado y del 25% en el aceite a granel", asegura Rafael Pico."Hay que partir de la base de que en una exportación normal española de 1.100.000 toneladas, el 38% es envasado y el resto son graneles. La diferencia es clara. ¿Por qué? Porque este es un mercado de precio; las marcas tienen una imagen y una calidad, y las empresas, para no perder cuota de mercado, hacen todo lo posible para mantener esa cuota aun a costa de su cuenta de resultados, por eso han disminuido menos sus exportaciones", explica. En cambio, el aceite a granel puede cambiar: "Si un Costco o un Walmart, que lo envasan con su propia marca, ven que en España el aceite se encarece, pueden cambiar a un proveedor de Turquía, por ejemplo"."El aceite de oliva es el más saludable, pero también el más caro. Y a partir de un precio, muchos consumidores derivan su consumo hacia otros aceites de menor calidad pero más baratos. La cuota de consumo del aceite de oliva es de un 3% en todo el mercado mundial de grasas y aceites, donde aparte de aceite de girasol hay también de colza, soja o pepita de uva", recuerda Pico.Perspectivas y solucionesEn UPA confiesan que la desilusión cunde entre los agricultores. "Los ánimos están caídos, estamos próximos a que la resignación se apodere del sector", admite Cristóbal Cano, que afirma que "poca solución hay" si no llueve pronto. Las organizaciones del campo solicitan ayudas directas y mejoras en los seguros agrarios."El del olivar es un seguro que para el agricultor no es atractivo; no da cobertura a situaciones como la que estamos padeciendo", explica Cano, que pide "que se priorice" la dotación de riego, porque por bajo que sean esos riegos, "el retorno es muy alto" en comparación con otros cultivos. "Y hay que hacer una reflexión sobre las nuevas plantaciones de olivar superintensivo que ha ido desplazando a zonas tradicionalmente cerealistas. Su viabilidad está en tela de juicio porque necesitan dotaciones de riego más altas. Son olivares más sensibles, y si falta riego, no están tan acostumbrados a pasarlo mal", añade.

