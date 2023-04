https://sputniknews.lat/20230422/lula-llego-a-europa-como-un-actor-independiente-que-puede-ayudar-a-mediar-en-conflictos-1138487811.html

Lula llegó a Europa "como un actor independiente que puede ayudar a mediar en conflictos"

Lula llegó a Europa "como un actor independiente que puede ayudar a mediar en conflictos"

El presidente brasileño inició este 21 de abril una visita oficial a Portugal, en la cual Ucrania será uno de los temas centrales.

El mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, permanecerá cinco días en Portugal, donde se reunirá con su homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Antonio Costa. Se prevé la firma de 13 acuerdos bilaterales en materia de educación, ciencia y cultura, entre otros ámbitos.Más allá de los acuerdos, la agenda de Lula tendrá como temas centrales el comercio, la emigración y la situación en Ucrania.El viaje del mandatario brasileño a Portugal, que culminará el 25 de abril, se da en medio de tensiones con Occidente, luego de que durante su visita a China aludiera a las responsabilidades de EEUU y de Europa en el conflicto.En Pekín, Lula reiteró su iniciativa de crear un grupo de países, análogo al G20, para debatir la situación en Ucrania. Además, sostuvo que EEUU y Europa deben dejar de fomentar el conflicto enviando armas a Kiev y comenzar a buscar la paz.En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencias Políticas Guilherme Simoes Reis sostuvo que, como Portugal es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la situación "es un poco difícil". Sin embargo, el "Gobierno portugués no quiere que esto sea un problema", agregó.Simoes remarcó que "las relaciones entre Brasil y Portugal son muy importantes", pero la oposición quiere "desgastar" al Gobierno de Marcelo Rebelo de Sousa con críticas a la visión que mantiene Lula da Silva sobre el conflicto en Ucrania."La oposición [en Portugal] se está alineando con Ucrania y por extensión a la OTAN", sostuvo el analista.Para Simoes, Brasil históricamente ha adoptado un papel neutral, "defendiendo la libertad de los pueblos" y se muestra "como un actor independiente que puede ayudar a mediar en conflictos y llegar a la paz".El primer viaje de Lula da Silva a Europa desde su asunción, que comprenderá también una visita por España, generó también tensiones en la política interna de Portugal, por la posible participación del presidente brasileño en los actos del 25 de abril por el aniversario de la Revolución de los Claveles, una acción cívico-militar que terminó en 1974 con más de 40 años de dictadura en Portugal.Se prevé que Lula brinde un discurso ante el Parlamento luso antes del inicio de la sesión conmemorativa del aniversario del 25 de abril. La decisión provocó principalmente el rechazo del partido ultraderechista Chega, que anunció que se manifestará contra la visita.Para Simoes, Portugal es uno de los países más "débiles" de la OTAN, en donde no tiene mucho espacio para ser "autónomo". Sin embargo, el experto consideró que los 13 acuerdos que pretenden pactar "no están en riesgo".El máximo dirigente brasileño participará de una cumbre bilateral con las autoridades portuguesas y luego de su discurso del día 25 continuará su gira europea por España.

