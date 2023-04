https://sputniknews.lat/20230423/el-poder-de-reserva-del-dolar-se-redujo-10-veces-mas-rapido-que-en-2-decadas-en-2022-1138528187.html

El poder de reserva del dólar se redujo "10 veces más rápido que en 2 décadas" en 2022

El poder de reserva del dólar se redujo "10 veces más rápido que en 2 décadas" en 2022

La semana pasada, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, reconoció que las sanciones estadounidenses contra Rusia y otros países ponen en peligro la... 23.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-23T09:33+0000

2023-04-23T09:33+0000

2023-04-23T09:33+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

dólar

💶 divisas

desdolarización

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107167/53/1071675367_0:140:3264:1976_1920x0_80_0_0_5cf36979b0bcb91c7e45b651e4807804.jpg

De hecho, incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, comentó que Europa debería reducir su dependencia de la "extraterritorialidad del dólar estadounidense".Y el temor de Yellen está fundamentado, pues el estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva se erosionó en 2022 a un ritmo "10 veces superior al de las dos últimas décadas", según Eurizon SLJ Asset Management, que detalla que la caída se debe en parte al cambio a medios de pago nacionales en las liquidaciones internacionales.Así, la participación del billete verde en el total de las reservas mundiales cayó al 47% el año pasado, frente al 55% en 2021 y hasta dos tercios en 2003, informa Markets Insider citando a los estrategas de la gestora de activos.En este contexto, el medio destacó seis "crecientes desafíos al dominio del billete verde en el comercio internacional y los flujos de inversión". Según el medio, uno de los principales desafíos es China, que busca debilitar el dominio del dólar pidiendo que el yuan sustituya al billete verde en los acuerdos energéticos, en medio del creciente comercio de Pekín con Moscú.En segundo lugar, Malasia inició conversaciones con China para formar un Fondo Monetario Asiático en un intento de desvincularse del dólar. "No hay razón para que Malasia siga dependiendo del dólar", subrayó a principios de abril el primer ministro del país, Anwar Ibrahim, quien añadió que Kuala Lumpur y Pekín ya están en conversaciones para utilizar el ringgit y el yuan en los acuerdos comerciales.Mientras tanto, Rusia e Irán cooperan en la creación de una criptomoneda respaldada por oro, la llamada stablecoin, que podría sustituir al dólar en los pagos del comercio internacional. Los dos países, que sufren sanciones de EEUU, planean emitir un "token de la región persa" para su uso en transacciones transfronterizas. Pretenden lanzar "la stablecoin" en el sur de Rusia, donde ya hay envíos iraníes.Dos retos más corresponden a Brasil y Argentina que recientemente anunciaron su disposición a lanzar una moneda conjunta, el "sur", para contribuir a impulsar el comercio sudamericano. Los Emiratos Árabes Unidos y la India también han planteado la idea de realizar el comercio no petrolero en rupias.Por último, pero no por ello menos importante, Rusia y China iniciaron conversaciones sobre el desarrollo de una nueva moneda de reserva con otros países BRICS para desafiar el dominio del dólar. Según ellos, la nueva unidad de reserva debería basarse en una cesta de divisas de los Estados miembros del grupo, entre ellos Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró a este respecto en febrero que el BRICS ya está trabajando activamente para aumentar los pagos en monedas nacionales en las operaciones comerciales y financieras mutuas debido a la poca fiabilidad del dólar.

https://sputniknews.lat/20230406/no-solo-yuanes-que-otras-monedas-nacionales-podrian-socavar-la-hegemonia-del-dolar-estadounidense-1137758753.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, dólar, 💶 divisas, desdolarización