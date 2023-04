https://sputniknews.lat/20230423/la-inspiradora-historia-del-cirujano-ruso-que-salvo-cientos-de-vidas-en-donbas-1138519405.html

La inspiradora historia del cirujano ruso que salvó cientos de vidas en Donbás

La inspiradora historia del cirujano ruso que salvó cientos de vidas en Donbás

Boris Gurkin es cirujano traumatólogo de la región rusa Rostov. A principios de agosto de 2022 tomó dos semanas de vacaciones del trabajo para salvar vidas en... 23.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-23T03:23+0000

2023-04-23T03:23+0000

2023-04-23T03:30+0000

💗 salud

lugansk

donetsk

donbás

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

defensa

🛡️ zonas de conflicto

sociedad

chechenia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/17/1138519857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f1b89e9997c034e52e96e04a3aac40.jpg

Cirujano traumatólogo y médico jefe del hospital de urgencias de Novocherkassk, sus pacientes en Rostov son heridos en accidentes de tráfico, caídas o lesionados en accidentes domésticos. También es mayor del Servicio Médico en Reserva y ha realizado cientos de operaciones quirúrgicas en diferentes zonas calientes."Tengo experiencia en combate y trabajo en un hospital de emergencia, y sé qué tipo de problemas surgen con una gran cantidad de heridos y lesionados", dice el cirujano a Sputnik.Tras llegar a Donbás en agosto de 2022, Gurkin trabajó en hospitales en el territorio de la República Popular de Lugansk, no demasiado lejos del frente de batalla. En 14 días, realizó la friolera de 117 cirugías, unas ocho por día en promedio, salvando más de cien vidas. "Hice este viaje como parte del proyecto 'Estamos juntos'", dijo. "Es decir, hemos preparado y adquirido ayuda humanitaria, incluyendo productos médicos, dispositivos de fijación externa para cirugías, vendajes, muletas, sacos de dormir, guantes estratégicos. También algunas personas que deseaban participar en la ayuda vinieron conmigo. Los locales nos escoltaron para que llegáramos sin problemas a las instituciones médicas de Slaviánsk", explica.Gurkin revela que, si bien se desempeñaron en instituciones médicas civiles, trataban también a pacientes militares. El traumatólogo y sus colegas vivían allí mismo en los hospitales.Experiencia en dos campañas de ChecheniaGurkin señala que su experiencia como médico militar le vino muy bien. "Conozco las peculiaridades del tratamiento de las heridas por arma de fuego", señala. "Es decir, los cirujanos no suelen ver este tipo de lesiones en la vida cotidiana, pero yo ya había pasado por todo eso. Serví en un destacamento especial en Chechenia, en el hospital militar del distrito"."A menudo proporcionamos primeros auxilios cerca de las zonas de combate, así que sé cómo y dónde evacuar [a los pacientes], por dónde empezar, cómo tratar las heridas de bala", continúa. "Naturalmente, estoy familiarizado con los detalles de brindar atención médica en condiciones de combate, los detalles de la evacuación. Es decir, hay muchos matices que son diferentes si se comparan con el trabajo de una institución médica convencional. En una ocasión estaba realizando un operación y había bombardeos por todas partes. Esto sucedía a menudo, de hecho, por lo que uno debe estar listo para evacuar a un lugar seguro, no solo a uno mismo sino también al paciente, y continuar el trabajo en condiciones adecuadas".Pacientes ejemplaresLas lesiones tratadas por Gurkin fueron causadas principalmente por explosiones de minas, balas y proyectiles de artillería. "Pero, por supuesto, sobre todo [fueron provocadas] por explosivos"."La primera vez contamos que nuestra brigada realizó 117 operaciones en el primer viaje. No tuvimos en cuenta el segundo viaje. También éramos varios, trabajábamos en diferentes equipos, pero creo que también hicimos más de 100 en total. Pero se trata de operaciones serias, y también realizamos operaciones quirúrgicas menores. Ni siquiera las hemos contado", dijo.Gurkin señaló que los residentes de Donbás están muy motivados y algunos se apresuraron a regresar al frente de batalla incluso después de haber sufrido heridas graves."Tuvimos un paciente que tenía unos 60 años", recordó el cirujano. "Es residente de la República Popular de Lugansk. Y fue alcanzado por la explosión de una mina. Perdió parte de su pierna, hubo otras heridas múltiples. Sus hijos también participaron en el conflicto, tanto una hija como un hijo. Y él esperó hasta que se recuperó y estuvo listo para ir allí casi de inmediato para estar con ellos".Gente de Donbás: sincera, amable y compasivaEl médico señala que a pesar de sufrir una guerra de ocho años que el régimen de Kiev libra desde 2014 contra ellos, la gente de Lugansk se mantiene fuerte y valiente.Y continúa: "He conocido a varios médicos de otras partes de Rusia allí. Eran médicos de Moscú, de San Petersburgo, de Siberia, de Krasnodar. Dialogué con todos. Sé que los voy a seguir viendo periódicamente en eventos comunes, como conferencias y simposios, pero también en algún escenario de combate si llegara a ser necesario. Me gusta mucho lo que nos une"."Estamos Juntos Con Rusia"El año pasado Gurkin ganó un concurso en el marco de la misión humanitaria "Estamos juntos con Rusia". El galardón fue otorgado en honor a su trabajo para ayudar a los residentes de Donbás y otras nuevas regiones de Rusia. "Fue inesperado para mí llegar a la final y, además, ganar", reconoció el cirujano. "Para ser honesto, mis colegas y yo incluimos mi nombre para llamar la atención sobre un tema que consideramos realmente importante, como es el voluntariado. Porque es algo que ayuda a salvar la vida de los ciudadanos, primero; segundo, ayuda a salvar la vida del personal militar. Y la solución a este problema depende de qué tan rápido regresen al trabajo o al servicio, respectivamente. Y todos debemos colaborar, no solo los que usan uniforme".Según Gurkin, la iniciativa incitó a nuevos voluntarios a seguir su ejemplo. Médicos especialistas de varias regiones de Rusia lo llamaron para preguntarle qué podrían hacer para ayudar a la gente de Donbás y a los militares rusos que participan en la operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.Por eso, Gurkin le dice a Sputnik que a los soldados rusos, que actualmente están dedicando su vida a proteger al país, les desea fuerza espiritual y salud."¿Qué más podría pedir un médico?", se pregunta. "Para que puedan ver que los apoyamos y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para salvarlos en caso de lesiones. Estamos listos para admitirlos, listos para brindarles toda la asistencia y todo el apoyo necesario".

https://sputniknews.lat/20230409/rusia-ha-destruido-100-drones-bayraktar-de-ucrania-desde-febrero-de-2022-1137929099.html

https://sputniknews.lat/20230327/ucrania-entrega-a-rusia-cinco-militares-gravemente-heridos-1137391766.html

https://sputniknews.lat/20230412/rusia-esta-ganando-la-batalla-de-artiomovsk-y-ya-controla-gran-parte-de-la-ciudad-1138048546.html

lugansk

donetsk

donbás

chechenia

república popular de lugansk (rpl)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, lugansk, donetsk, donbás, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, sociedad, chechenia, república popular de lugansk (rpl), siberia