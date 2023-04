https://sputniknews.lat/20230423/la-reunion-entre-petro-y-biden-no-es-casualidad-eeuu-esta-perdiendo-a-sus-socios-en-america-latina-1138475082.html

La reunión entre Petro y Biden no es casualidad: EEUU está perdiendo a sus socios en América Latina

La reunión entre Petro y Biden no es casualidad: EEUU está perdiendo a sus socios en América Latina

La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Estados Unidos contrasta con la pérdida de socios en Latinoamérica que experimenta el país gobernado por... 23.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-23T01:24+0000

2023-04-23T01:24+0000

2023-04-23T01:37+0000

internacional

gustavo petro

joe biden

eeuu

colombia

💬 opinión y análisis

política

rusia

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

serguéi lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/15/1138471629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_278c8351af735d26943ff841d9ae8ab7.jpg

En esta segunda quincena de abril de 2023, el político colombiano se reunió con su par estadounidense en la Casa Blanca de Washington, con el fin de dialogar sobre diversos temas, entre ellos promover la transición hacia una economía sin combustibles fósiles para paliar los efectos del cambio climático, y acciones en pro de la paz y la democracia entre ambas naciones.De acuerdo con el experto, esto se debe a los diversos movimientos políticos dentro de esas naciones. "Petro, lo mismo que Andrés Manuel [López Obrador, presidente de México] y que en su momento Pedro Castillo [en Perú], presenta una postura crítica hacia el intervencionismo de Estados Unidos y su ideología en la región", agrega.López Alvarado afirma que Washington a nivel global está perdiendo su hegemonía en la dimensión política, económica y cultural.Narcotráfico: otro punto de quiebreAdemás de la postura crítica sobre el actuar de Washington en la región latinoamericana, el estudioso de la UNAM señala que un aspecto de quiebre con EEUU es la postura sobre el narcotráfico.La reunión entre Biden y Petro sucede ocho meses después de que el colombiano se convirtiera en el primer presidente de izquierda de su país. Uno de sus planes de Gobierno más importantes es conciliar a la sociedad colombiana mediante un Acuerdo de Paz Total con los grupos guerrilleros y los cárteles del narcotráfico, que durante años han generado olas de violencia en la nación sudamericana. Durante su discurso de asunción a la presidencia, en agosto pasado, Petro se refirió al narcotráfico como una "maldición a la que el mundo consumidor se niega a dar una solución"."Petro tiene una idea muy diferente a cómo hablar de la relación con Washington y me estoy refiriendo en particular a un tema: el combate al narcotráfico. Tiene una idea muy similar a la que Andrés Manuel [López Obrador] enarbola, el hablar de una [manera distinta] sobre el combate contra el narcotráfico, porque la estrategia fallida de confrontación y militarismo no ha servido. Por eso, EEUU quiere saber si su principal socio en el combate en América del Sur va a seguir en esa misma línea, si va justamente a inscribirse en la dinámica de Washington, o, por el contrario, si tomará distanciamiento", comenta el especialista.Además, estima que la postura que debe tener Petro ante EEUU tendría que plantear "una defensa, donde hay que tomar las decisiones desde Colombia para Colombia, en los términos que Colombia necesita, no que Estados Unidos necesite", subraya.Una visita peculiarEl viaje de Petro a EEUU se da en el marco de la gira por Cuba, Brasil, Nicaragua y Venezuela del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien se reunió con sus pares latinoamericanos y con los mandatarios de esas naciones por las mismas fechas.Para López Alvarado, el que solo se hayan seleccionado estos países es por su cercanía con Moscú y para no generar tensiones políticas graves para el resto de los Estados de la región, debido a su dependencia con Washington."Creo que [el viaje de Lavrov] fue con bastante mesura; tiene un triunfo rotundo que, no dudaría, que más adelante [abriera la puerta] para más visitas a más Estados, más países de la región (...). Me parece un acierto para [el canciller]. Lo que se necesita ahorita es ir construyendo, paso a paso, un camino hacia el multilateralismo real en el tema internacional", asevera.Acerca de un posible lazo entre el presidente colombiano y el Gobierno ruso, el internacionalista es enfático: Petro ha mostrado apertura sobre el multilateralismo, ya que sabe y conoce que ninguna transformación se realiza sin una unidad regional. Pero, en la práctica, aún hay trabajo por hacer, explica López Alvarado."Colombia está más cerca de China y Rusia discursivamente hablando. Políticamente, Petro debe hacer malabares porque no puede cambiar en meses o un año toda una estructura histórico-política que lleva desde los años 1980. Ideológicamente, sí. Petro en lo individual también, incluso hasta Francia Márquez [vicepresidenta de Colombia] está de acuerdo, pero al hablar de las instituciones y las estructuras políticas por supuesto que no, eso va a llevar años", concluye.

https://sputniknews.lat/20230420/petro-pide-a-biden-promover-una-transicion-hacia-una-economia-sin-carbon-1138422802.html

https://sputniknews.lat/20230421/esta-eeuu-considerando-participar-en-los-dialogos-de-paz-del-gobierno-de-petro-y-el-eln-1138441333.html

https://sputniknews.lat/20230418/alianzas-en-un-mundo-multipolar-por-que-a-america-latina-conviene-la-visita-de-rusia-1138305220.html

eeuu

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

gustavo petro, joe biden, eeuu, colombia, 💬 opinión y análisis, política, rusia, universidad nacional autónoma de méxico (unam), serguéi lavrov, casa blanca, multilateralismo