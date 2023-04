https://sputniknews.lat/20230423/peligrosa-falsificacion-como-la-alianza-antirrusa-crea-una-amenaza-atomica-1138533557.html

Peligrosa falsificación: ¿cómo la alianza antirrusa crea una amenaza atómica?

Peligrosa falsificación: ¿cómo la alianza antirrusa crea una amenaza atómica?

Los países occidentales tomaron la decisión estratégica de apartar a Rusia del mercado internacional de la energía nuclear.

La situación tiene de fondo el que el 16 de abril, algunos miembros del G7 —el Reino Unido, EEUU, Canadá, Japón y Francia— hayan anunciado una alianza contra la industria nuclear rusa. Para ello planean utilizar los recursos y capacidades correspondientes en el sector de la energía nuclear civil para socavar el control de Rusia sobre las cadenas de suministro.El redactor jefe del portal de energía nuclear AtomInfo.ru, Alexandr Uvárov, señaló que esta declaración carece de concreciones. Al mismo tiempo, hay una idea de las medidas que tomarán los participantes de la alianza nuclear antirrusa. En su opinión, el primer objetivo será el producto de uranio enriquecido.En la actualidad, Rusia ocupa un tercio del mercado mundial de uranio enriquecido, mientras que el mercado estadounidense representa alrededor de una cuarta parte y el europeo entre el 15% y el 20%. Esta situación surgió en los años 70, cuando la Unión Soviética, y más tarde Rusia, tenían un exceso de capacidad de separación de isótopos de uranio-235 y -238 y prácticamente subvencionaban la industria nuclear de varios países occidentales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así lo explicó el director de la Fundación para la Investigación Histórica y experto en energía atómica, Alexéi Anpílogov.En sus palabras, esto se debió al desarrollo de las centrifugadoras de gas en la URSS y posteriormente en Rusia. Por su parte, EEUU utilizó las plantas de difusión de gas, que eran adecuadas para la producción de armas nucleares, pero resultaron no ser rentables para la energía nuclear, por lo que se cerraron. Con ello, el proyecto de crear centrifugadoras de gas estadounidenses acabó en fracaso a pesar de cientos de millones de dólares invertidos, agrega el experto.Resultó que no había alternativa a las centrifugadoras de gas. Los principales poseedores del know-how de esta tecnología eran las corporaciones soviéticas de comercio exterior, y luego la Rosatom.En Europa hay muchas menos instalaciones de este tipo. Solo dos empresas —Urenco (Reino Unido, Alemania, Países Bajos) y la paraestatal francesa Orano— lograron llevar este proceso a escala industrial. Son ellas las que pueden arrebatar a Rosatom su cuota de mercado en los países occidentales.No es tan fácil sustituir productos rusosLos miembros de la nueva 'alianza atómica' antirrusa afirman que pretenden desplazar completamente a Rusia del mercado mundial "lo antes posible" para "cortar otra vía de financiación" de la operación militar especial. Sin embargo, los expertos consideran que no se podrá sustituir rápidamente los productos de Rosatom por una multitud razones. Por ejemplo, Anpílogov comentó que incluso con un potencial industrial enorme hace falta mucho tiempo para lograr poner en marcha semejantes instalaciones. "No es algo que se pueda hacer con chascar los dedos. Para que se hagan una idea: incluso en condiciones de una economía movilizada, como era la de la URSS, el sector de las centrífugas de gas alcanzó una potencia aceptable en unos 10 o 15 años. Es maquinaria de alta precisión que requiere a especialistas con una formación seria, potencia industrial, control de calidad y mucho más", explicó Anpílogov.Por ejemplo, China se propuso crear su propio sector de las centrífugas de gas a principios de los años 2000. Compraron las patentes a Rusia, luego establecieron una producción de pruebas, pasaron por un arduo proceso de prueba y error, y solo 20 años más tarde lograron desplegar una industria de enriquecimiento normal, agrega el especialista. Señaló asimismo que las empresas nucleares europeas, aunque controladas por el Estado, operan como entidades privadas, lo que significa que solo apostarán por ese gasto si tienen garantías de que los nuevos productos tendrán a sus compradores."Esto requiere que los consumidores de nuestro producto en Occidente rescindan sus contratos con Rosatom o, habiéndolos cumplido, no los vuelvan a firmar. Teniendo en cuenta todos los factores, en caso de que empiecen a trabajar para expulsar a Rusia del mercado, podrían lograrlo hacia 2028 aproximadamente", sugirió el analista.Entonces, es probable que los productos de las empresas europeas suban de precio. "Occidente compra nuestro uranio enriquecido no porque le caigamos bien. Simplemente es más barato y, en muchos casos, más fácil de suministrar. De los proveedores europeos, es probable que sea más caro. Es lógico que el comprador salga perjudicado si quedan dos actores en el mercado en lugar de tres", resumió Uvárov.Alternativas para los casos de fuerza mayorActualmente, Kazajistán extrae el 45% del mineral mundial, y Rosatom tiene una empresa conjunta con una corporación estatal kazaja. A pesar de las preocupaciones sobre que Rusia podría perder esta importante fuente de materias primas por las sanciones, los expertos están convencidos de que el país tiene vías alternativas.Además, Rosatom está desarrollando activamente la reutilización del combustible nuclear que se agota en los reactores térmicos. Esto permite reducir considerablemente la necesidad de uranio (en algunos casos, hasta un 30%).Más que gasolinaLos suministros de combustible para las centrales nucleares europeas construidas por la Unión Soviética también es un asunto esencial. Hay centrales nucleares de diseño soviético en la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Finlandia. Utilizan dos tipos de reactores: el VVER-440 es un reactor de primera generación, que dejó de construirse a finales de los años 70; el VVER-1000 es más avanzado y está más protegido."La empresa estadounidense-japonesa Westinghouse-Toshiba a duras penas logró crear elementos combustibles para los reactores VVER-1000. Hubo largos debates sobre si son seguros, fiables y económicamente justificados. Pero en general, Westinghouse, junto con [el operador nuclear ucraniano] Energoatom, los ha 'terminado' hasta un estado más o menos aceptable", sostuvo Anpílogov.Si se compara un reactor con el motor de un automóvil, prosiguió, el combustible para este es más que gasolina. "Hay que enroscar las bujías y ajustar el 'árbol de levas', en este caso el sistema de refrigeración del reactor, para que estos tubos se enfríen uniformemente y garantizar que el motor tenga potencia", explicó el experto."Así, Westinghouse fabricó piezas de repuesto falsificadas y llenó con su 'gasolina' en lugar de 'diésel' para las centrales nucleares ucranianas. Efectivamente, este 'motor' logró arrancar de alguna manera, resoplando y a retumbando. Pero no sabemos si sus 'anillos' no se quemarán y si el 'pistón' no se doblará. Por eso, Rosatom retiró su garantía sobre estos reactores", expresó Anpílogov.Lo más probable es que para el VVER-440 siga siendo necesario utilizar combustible ruso. Westinghouse también intentó fabricar el suyo para la central finlandesa de Loviisa. Sin embargo, estuvo a punto de acabar en tragedia."En el estándar occidental, la forma del elemento combustible en la sección transversal es cuadrada, mientras que en el nuestro es hexagonal. Los hexágonos se apilan más apretados, pueden soportar condiciones de funcionamiento más severas. Ahí es donde Westinghouse siempre ha tropezado. Sus elementos combustibles se doblaban, rompían y retorcían", profundizó el analista.El principal problema del VVER-440 es su antigüedad: los reactores se acercan al límite de su vida útil. Construir combustible para ellos llevaría al menos 10 años, los que Westinghouse invirtió en Ucrania. "Pero esto es sencillamente inviable desde el punto de vista económico. Cuando el combustible haya superado los trabajos mínimos de diseño y pruebas, habrá que apagar el reactor", aseguró Anpílogov.Según él, las declaraciones de la parte ucraniana sobre la intención de crear dicho combustible en un plazo de tres años no tienen fundamento: nadie lo ha conseguido en ese tiempo. Por lo tanto, al menos para los reactores VVER-440 que funcionan en Finlandia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, los europeos tendrán que seguir comprando combustible a Rusia.

ucrania

2023

Noticias

