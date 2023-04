https://sputniknews.lat/20230423/por-que-china-esta-aumentando-sus-reservas-de-oro-1138539620.html

¿Por qué China está aumentando sus reservas de oro?

¿Por qué China está aumentando sus reservas de oro?

Mientras que entre septiembre de 2019 y octubre de 2022, las reservas de oro de China se mantuvieron sin cambios, desde noviembre del año pasado Pekín comenzó... 23.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-23T21:47+0000

2023-04-23T21:47+0000

2023-04-23T21:47+0000

china

brics

ministerio de desarrollo económico de rusia

banco central de china

banco popular de china

oro

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/17/1138540376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fde14504953a457c32a0f89b7c7ad66.jpg

China está aumentando sus reservas de oro por quinto mes consecutivo porque se está preparando para posibles futuras sanciones en su contra, informó un periódico con sede en Nueva York citando a expertos de la industria.El académico y autor de finanzas chino Sun Xiaoji dijo que el Banco Central de China está aumentando activamente sus tenencias de oro, ya que no descarta un escenario en el que sea expulsado del sistema global de pagos en dólares estadounidenses.El consultor financiero con sede en el Reino Unido Fang Qi, a su vez, le dijo al medio que cree que el Banco Central de China ha reducido sus tenencias de bonos estadounidenses y ha aumentado las reservas de oro chino principalmente debido a la preocupación por las tasas de rendimiento y la reducción de la volatilidad.Los comentarios se producen unas semanas después de que el Banco Popular de China aumentara sus reservas de oro en unas 18 toneladas, luego de la pausa que tuvo lugar entre septiembre de 2019 y octubre de 2022. Las reservas totales de lingotes del país actualmente ascienden a unas 2.068 toneladas, después de crecer en unas 102 toneladas en los cuatro meses anteriores a marzo, según informaba a principios de abril el medio Bloomberg.Sin embargo, la doctora en economía Ekaterina Zaklyazminskaya, investigadora principal del Centro de Política Mundial y Análisis Estratégico del Instituto de China y Asia Moderna de la Academia Rusa de Ciencias, argumentó en una entrevista con Sputnik que las sanciones estadounidenses no son la causa principal de tal movimiento de Pekín, ya que China ha estado bajo ellas durante más de un año."China ya está bajo las sanciones de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta el factor económico, es decir, por qué China hace tales inversiones en oro y rechaza los bonos del Tesoro de Estados Unidos", dijo."Estamos siendo testigos de una remodelación de la economía mundial, el formato de un nuevo orden económico mundial ahora es muy activo. China comenzó este proceso desde hace un tiempo de todas formas. El deseo de desdolarización se observa en China desde 2009, justo después de una gran crisis financiera y económica, desatada por Estados Unidos", explicó la experta.Y agregó: "China busca aumentar el número de acuerdos mutuos en monedas nacionales. En particular, en este momento, China utiliza liquidaciones mutuas en monedas nacionales con más de 30 países del mundo, es decir, con países como Rusia, Irán, India, Singapur, Venezuela, Turquía, Indonesia”.Los acontecimientos condujeron, además, a que China cerrara un trato con Brasil a fines del mes pasado para comerciar en sus propias monedas, en un intento por abandonar el dólar estadounidense como intermediario.

https://sputniknews.lat/20230418/china-reafirma-su-descontento-con-la-venta-de-armas-a-taiwan-por-eeuu-1138300017.html

https://sputniknews.lat/20230420/mundo-posdolar-como-china-y-brasil-tratan-de-liberarse-de-la-hegemonia-de-esta-moneda-1138244902.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, brics, ministerio de desarrollo económico de rusia, banco central de china, banco popular de china, oro, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas