China respeta la soberanía de los países miembros de la antigua URSS

China respeta la soberanía de los países miembros de la antigua URSS

La portavoz especificó que "tras la desintegración de la URSS China fue uno de los primeros países en establecer las relaciones diplomáticas con los países correspondientes", y desde aquel entonces "siempre ha mantenido el principio de respeto mutuo e igualdad para desarrollar las relaciones bilaterales de amistad y cooperación". Pekín, subrayó, apoya los objetivos y los principios de la Carta de la ONU. Varios medios de comunicación interpretan de manera errónea la posición de Chica sobre la situación en Ucrania y siembran la discordia entre el Estado asiático y los países correspondientes, enfatizó la vocera. Agregó que China está lista para seguir trabajando con la comunidad internacional para contribuir a la resolución política de la crisis ucraniana. El 21 de abril, Lu en una entrevista con la cadena de televisión LCI afirmó que Crimea inicialmente era territorio ruso que fue "regalado" más tarde a Ucrania, así como que los países miembros de la antigua URSS "no tienen un estatus vigente en el derecho internacional, ya que no hubo un acuerdo internacional que concretice su estatus como países soberanos". El periódico Le Monde informó que unos 80 parlamentarios europeos llamaron a la ministra de Exteriores gala, Catherine Colonna, a declarar persona no grata al diplomático chino. La península de Crimea fue cedida a Ucrania en 1954 por iniciativa del entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jruschov. En 2014, más del 96% de los residentes de Crimea votaron en un referéndum a favor de volver a unirse a Rusia. Ucrania y la mayoría de los países occidentales se negaron a reconocer los resultados de la votación.

