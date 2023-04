https://sputniknews.lat/20230424/cuba-apuesta-por-reforzar-los-lazos-con-rusia-tras-la-reeleccion-de-diaz-canel-1138578720.html

Cuba apuesta por reforzar los lazos con Rusia tras la reelección de Díaz-Canel

El 19 de abril, Díaz-Canel fue reelecto para otro mandato de cinco años en la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Cuba. El mandatario obtuvo 459 de los 462 votos de los diputados presentes. "Supongo que la reelección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez no implicará cambios fundamentales en las relaciones ruso-cubanas, es decir, el curso actual se mantendrá", comentó el jefe del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo y director de la revista América Latina, Víctor Jéifets. Esta evaluación coincide con la de Zbigniew Iwanowski, director científico del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, quien señaló en declaraciones a Sputnik que "los procesos electorales de 2023 no trajeron cambios significativos en las autoridades superiores". Factor estadounidense Como lo señaló Jéifets, no se trata sobre todo de la personalidad del líder cubano, sino del rumbo político general que sigue La Habana. Mientras este curso se centra en "preservar y, en lo posible, reforzar los lazos comerciales y económicos con Moscú", subrayó, Cuba también busca "encontrar algún tipo de entendimiento económico con Estados Unidos, incluso dándose cuenta que no habrá un levantamiento completo de las sanciones". Para Iwanowski, la reelección de Díaz-Canel así como el mantenimiento de los principales ministros en sus cargos, contribuye a la continuidad de la política exterior. Pero en la actual coyuntura geopolítica, esta continuidad, que se refleja en el aumento de los vínculos con Rusia, se convertirá probablemente en un obstáculo para mejorar los lazos con Estados Unidos y otros países occidentales, especula el investigador. "En cualquier caso, Cuba está dispuesta a normalizar las relaciones sobre la base del respeto mutuo, la última palabra la tiene Estados Unidos", concluyó el investigador. Cercanía histórica En opinión de la directora de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Gisela García Rivera, el nuevo mandato de Díaz-Canel estará marcado por un mayor acercamiento del país isleño con Rusia. "Son vínculos muy estrechos con larga data. La amistad entre Rusia y Cuba perdurará por encima de cualquier Gobierno, pero la permanencia de nuestras autoridades será muy positiva para el seguimiento de los proyectos y de las relaciones que estamos desarrollando", expresó la funcionaria a Sputnik. A este respecto, recordó la última visita de Díaz-Canel a Moscú, en noviembre pasado, que estuvo marcada por la firma de varios acuerdos estratégicos. García Rivera destacó que las relaciones entre Cuba y Rusia son históricas y tienen una continuidad muy fuerte desde el triunfo mismo de la Revolución cubana en 1959. En palabras de Iwanowski, los lazos entre Moscú y La Habana, se siguen desarrollando "de manera bastante dinámica, aunque los factores políticos prevalecen sobre los económicos". Sin embargo, avanzó, "según los datos de 2021, el intercambio comercial [bilateral] alcanzó un nivel récord desde 1990, al superar los 630 millones de dólares y Rusia se convirtió en el quinto socio comercial de Cuba después de China, Venezuela, España y Canadá". De palabras a los hechos La reelección de Díaz-Canel coincidió con la gira por América Latina que realizó la semana pasada el canciller ruso Serguéi Lavrov. El 20 abril, Lavrov llegó a Cuba, donde se reunió con Díaz-Canel, y con el titular de Exteriores de ese país, Bruno Rodríguez. Durante su estancia, el canciller ruso dio por completada la armonización de las condiciones para reestructurar la deuda cubana. Además, se trazó una intensa agenda de futuras visitas de altos cargos de ambos países. El embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, calificó de significativa la visita de Lavrov a La Habana. "Creo que la visita de Lavrov a nuestra región es muy significativa y simbólica, porque llega después de estar en otras regiones del mundo, donde hay países que no obedecen los dictados de Occidente y los Estados que, de esta u otra manera, entienden los argumentos de Rusia respecto a la situación que sucede hoy en día en el mundo y en particular, en Ucrania", resaltó Garmendía. El diplomático destacó que América Latina es la "única región donde de hecho, con pequeñas excepciones, no hay ni un país que se haya unido a las sanciones contra Rusia". Numerosos expertos concuerdan en que el viaje de Lavrov tenía por objetivo marcar la presencia de Rusia en el hemisferio occidental y contribuir a intensificar los lazos con los aliados tradicionales, tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela, en medio de una coyuntura política complicada. De este modo, Lavrov llegó a ser uno de los primeros líderes en felicitar a Díaz-Canel por su nuevo mandato, al agradecerle en persona la profunda comprensión que siempre expresaba La Habana ante la postura de Moscú respecto a diversos temas.

