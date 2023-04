https://sputniknews.lat/20230424/diputado-argentino-romperia-con-el-frente-de-todos-si-siguen-con-el-fondo-1138589368.html

Diputado argentino: "Rompería con el Frente de Todos si siguen con el Fondo"

Diputado argentino: "Rompería con el Frente de Todos si siguen con el Fondo"

Romper con el FMI o continuar con el acuerdo, modificándolo, son las alternativas que dividen al oficialista Frente de Todos en Argentina,tras la renuncia del presidente Alberto Fernandez a postular candidatura para las elecciones de octubre.

Una vez que el presidente argentino decidiera dar un paso al costado para las próximas elecciones, los distintos sectores dentro del Frente de Todos comenzaron a mostrar sus preferencias ante los posibles candidatos.El precandidato Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, rechazó ufóricamente la conducción del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en la presentación de su libro 'Los peores': "Si va él de candidato a presidente, mi querido compañero Wado de Pedro a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice 'bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores' le digo, Cristina, ni loco vamos a votar a este sinvergüenza y vende patria". En Cara o Ceca entrevistamos a Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos y titular de la Corriente Clasista y Combativa, quien afirmó que "consideraría armar un frente propio si la propuesta es seguir con el acuerdo del FMI. Hay que decirle la verdad a la gente y recuperar las palancas de la economía"..En este sentido, celebró que el Gobierno comenzara a controlar la hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay. "Me puso contento la licitación del canal Magdalena, que significa entre 80.000 y 90.000 millones de pesos por año. El Estado tiene que tener como mínimo el 51% de las actividades estratégicas".¿Ingresará Argentina al banco de los BRICS?El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió en Shanghai, en un foro sobre la modernización, con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (NBD), la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, y con el nuevo canciller chino, Qin Gang, para promover el ingreso de Argentina a esta institución financiera."Como dijo el presidente Lula durante su reciente visita a China, '¿Por qué no podemos comerciar respaldados por nuestra moneda?'. Creo que instituciones como el NBD nos ayudan a pensar diferente y esta reunión con Dilma fue de gran ayuda en ese sentido", dijo Vaca Narvaja, según aseguró la embajada argentina en China.El analista internacional y miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, Rubén Guzzetti, sostuvo que, en la reunión, el funcionario argentino "avanzó en la preparación para el ingreso de Argentina al grupo BRICS en la reunión de Durban, Sudáfrica, en agosto de este año, la decimocuarta reunión de los BRICS".Además, destacó la fortaleza de los países emergentes para desbancar al dólar como moneda de referencia. "El dólar está en un debilitamiento creciente: Arabia Saudita concretó una venta de petróleo a China nada menos que en yuanes".Guzzetti habló de la posibilidad de que el NBD cree un sistema alternativo al SWIFT dominado por el dólar. “El presidente Vladimir Putin de Rusia ya planteó el año pasado que se acuerde el uso de una canasta de monedas entre los países que forman la organización. Esto puede ser la novedad de la próxima reunión”, agregó.Finalmente, afirmó que "las posibilidades de los BRICS son enormes", a pesar de que haya quedado “desdibujado por la llegada de gobiernos neoliberales”. Pero señaló que “tiene mucho peso y eso excede la coerción de EEUU sobre América Latina [que impulsa a los países a alejarse de China y Rusia]”.

