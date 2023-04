https://sputniknews.lat/20230424/la-primera-central-nuclear-de-turquia-el-sueno-de-medio-siglo-hecho-realidad-1138580913.html

La primera central nuclear de Turquía: el sueño de medio siglo hecho realidad

La necesidad de energía nuclear en Turquía surgió a principios de la década de 1970. Entonces se creó la Autoridad Turca de la Electricidad (TEK) y en 1972... 24.04.2023, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo los primeros estudios técnicos y la búsqueda de la ubicación para una central nuclear. Como resultado de los estudios, se seleccionaron los sitios de Mersin-Akkuyu, Sinop-Iceburun y Kırklareli-Igneada como los más adecuados para la construcción de la central.TEK llevó a cabo los trabajos de autorización de Akkuyu y preparó un informe detallado, basado en estudios del terreno, que se presentó a la autoridad encargada de conceder la autorización, la Comisión de Energía Atómica del Gabinete del Primer Ministro. En 1976, el sitio de Akkuyu obtuvo la licencia para construir una central nuclear, pero las obras se suspendieron debido al accidente de Chernóbil de 1986.Renovación de la inversión en los años 90 La investigación sobre la construcción de centrales nucleares turcas para la generación de electricidad se intensificó a principios de la década de 1990. En octubre de 1992, TEK envió una carta a los principales fabricantes de centrales nucleares del mundo solicitando información sobre los aspectos técnicos y financieros de la construcción de una central nuclear de 1.000 MW de una o dos unidades en Turquía, llave en mano o según el modelo de construcción, propiedad y explotación, con vistas a ponerla en funcionamiento en 2002. En enero de 1993, el proyecto de central nuclear de Akkuyu se publicó en el Boletín Oficial turco y se incluyó de nuevo en el programa de inversiones. A finales de 2002, el Organismo Turco de Energía Atómica (TAEK), que actuaba como autoridad encargada de conceder las licencias y dependía de la Oficina del Primer Ministro, se fusionó con el Ministerio turco de Energía y Recursos Naturales. En noviembre de 2004, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y TAEK anunciaron el inicio de la construcción en 2007 de tres reactores nucleares con una capacidad total de 5.000 MW. El 18 de marzo de 2008, tras su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigor el decreto elaborado por el Ministerio de Energía sobre la construcción de las centrales nucleares. El proyecto de la central nuclear de Akkuyu se ha licitado cuatro veces La primera licitación para una central nuclear turca tuvo lugar en 1976, cuando se concedió la licencia para el emplazamiento de Akkuyu. Sin embargo, la empresa sueca ASEA Atom, ganadora del concurso, no pudo obtener crédito externo, por lo que el proyecto quedó en suspenso. A finales de 1983 se negoció la licitación con otras tres empresas. Éstas solicitaron garantías a la República de Turquía en materia financiera, pero el Gobierno se negó a proporcionarlas y ofreció ejecutar el proyecto según un modelo de "construye-posee-opera" [build-own-operate], tras lo cual las negociaciones concluyeron sin resultado. En 1998 se celebró una tercera licitación, pero fue cancelada por decisión del Consejo de Ministros después de que el entonces primer ministro Bülent Ecevit afirmara que no era necesario desarrollar fuentes de energía alternativas. La cooperación con Rusia comenzó en 2010 El 12 de mayo de 2010 se firmó un acuerdo de cooperación entre Turquía y Rusia para la construcción y explotación de la central nuclear de Akkuyu, que supuso un hito importante en el camino del país euroasiático hacia la adquisición de su propia energía nuclear. El 13 de diciembre de 2010 se constituyó una sociedad de proyecto y comenzó el proceso de preparación. El 1 de diciembre de 2014, el Ministerio de Medio Ambiente turco aprobó el informe de evaluación de impacto ambiental de la central nuclear, y la licencia de generación de energía se concedió el 15 de junio de 2017. En octubre de ese año, se concedió a Rosatom una licencia limitada, en virtud de la cual, el 10 de diciembre, la corporación estatal inició la construcción de las instalaciones no nucleares prioritarias, necesarias para el desarrollo de las unidades de generación eléctrica. El 2 de abril de 2018 comenzó la construcción del edificio del reactor de la primera unidad.Putin y Erdogan dan el inicio a la construcción de la central nuclear de AkkuyuEl 3 de abril de 2018, los presidentes ruso y turco, respectivamente Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, dieron el inicio a la construcción de la central nuclear de Akkuyu por videoconferencia.La construcción de la segunda unidad de la central comenzó el 8 de abril de 2020, la tercera unidad el 10 de marzo de 2021, y la primera piedra de la cuarta unidad final se colocó el 21 de julio de 2022. Una vez puestas en servicio las cuatro unidades, la central nuclear cubrirá el 10% de la demanda total de electricidad de Turquía. La capacidad de cada una de las cuatro unidades de potencia (reactores VVER-1200 —acrónimo del ruso Reactor Energético de Agua-Agua— de nueva generación "3+" con indicadores técnicos y económicos mejorados, que cumplen las normas de seguridad más estrictas) será de 1200 MW, la capacidad total de la central nuclear de 4800 MW.El 27 de abril se celebrará la ceremonia de carga del combustible nuclear de la primera unidad, tras la cual la central recibirá el estatus de "instalación nuclear". Está previsto que las tres unidades restantes entren en servicio a finales de 2026, con intervalos de un año. Se prevé que la central produzca unos 35.000 millones de kilovatios-hora de electricidad al año.Ministro de Energía turco: la generación de electricidad empezará dentro de un año El ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Fatih Donmez, declaró en una entrevista a CNN Turk: "El 27 de abril se entregará el primer combustible nuclear a Akkuyu. Después se llevarán a cabo pruebas y ensayos. Hay un plazo determinado antes de que comience la generación directa de electricidad. Puedo decir que dentro de 9-12 meses, es decir, aproximadamente un año [antes de finales de abril de 2024], la central empezará a producir electricidad". Erdogan: el proyecto de la central nuclear de Akkuyu aportará unos 6.500 millones de dólares a la economía del país Erdogan ha destacado que, gracias a la puesta en marcha de la central nuclear de Akkuyu, Turquía podrá reducir las importaciones de gas natural utilizado para la generación de electricidad y canalizar el gas extraído en el mar Negro para su venta. Así, según el mandatario turco, Akkuyu permitirá a la economía del país ingresar 6.500 millones de dólares adicionales.

