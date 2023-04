Lavrov: EEUU se dedica a destruir la globalización, alabada como bien supremo del mundo

https://sputniknews.lat/20230424/lavrov-eeuu-se-dedica-a-destruir-la-globalizacion-alabada-como-bien-supremo-del-mundo-1138569030.html

Para postular su dominio, EEUU se ha lanzado a destruir la globalización, que durante años ha sido alabada como el bien supremo de toda la humanidad, afirmó el... 24.04.2023, Sputnik Mundo

Washington y el resto subordinado de Occidente invocan sus "reglas" siempre que necesitan justificar medidas ilegítimas contra quienes formulan sus políticas de acuerdo con el derecho internacional y se niegan a seguir los intereses creados de los "mil millones de oro". "Los opositores están en la lista negra según el principio: quien no está con nosotros está contra nosotros", subrayó Lavrov.De acuerdo con las palabras del canciller ruso, mundo, como durante la Guerra Fría, se ha acercado a una línea peligrosa, "quizá aún más peligrosa". Indicó que la minoría de Occidente debería comportarse decentemente y respetar a los demás miembros de la comunidad mundial. "Llamemos a las cosas por su nombre: nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad", señaló Lavrov. "Hay que comportarse decentemente y respetar a todos los miembros de la comunidad internacional", señaló el ministro de Asuntos Exteriores ruso.Añadió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido en una herramienta para lograr los objetivos de EEUU, incluidos los militares.Asimismo, el ministro de asuntos Exteriores ruso hizo hincapié en que el régimen nazi de Kiev no puede representar a los habitantes de los territorios que se negaron a aceptar los resultados del golpe de Estado de 2014 en Kiev. Al mismo tiempo, la "cuestión ucraniana" no puede considerarse aislada de su contexto geopolítico."Es obvio para cualquier persona imparcial que el régimen nazi de Kiev no puede considerarse en modo alguno como representante de los habitantes de los territorios que se negaron a aceptar los resultados del sangriento golpe de Estado de febrero de 2014 y contra los que los golpistas desencadenaron una guerra a causa de ello. Del mismo modo que Pristina no puede pretender representar los intereses de los serbios de Kosovo, a quienes la UE prometió autonomía, al igual que Berlín y París prometieron un estatus especial a Donbás", declaró Lavrov.Además, Lavrov apuntó el hecho de que Washington y sus aliados aplican fuerzas significativas para socavar el multilateralismo en la región Asia-Pacífica. "Estados Unidos y sus aliados se están lanzando ahora a socavar el multilateralismo en Asia-Pacífico, donde se ha desarrollado durante décadas un exitoso sistema abierto de cooperación económica y de seguridad en torno a la ASEAN", subrayó.Según el ministro, este sistema de cooperación permitía enfoques de consenso que convenían tanto a los diez miembros de la ASEAN como a sus socios de diálogo, entre ellos Rusia, China, EEUU, la India, Japón, Australia y la República de Corea, garantizando un verdadero multilateralismo integrador. Al plantear una "estrategia Indo-Pacífica", Washington se ha propuesto romper esta arquitectura de consenso establecida", declaró Lavrov.

