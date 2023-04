https://sputniknews.lat/20230424/moscu-pide-a-baku-y-erevan-que-eviten-medidas-unilaterales-con-respecto-a-nagorno-karabaj-1138555845.html

Moscú pide a Bakú y Ereván que eviten medidas unilaterales con respecto a Nagorno Karabaj

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia expresó preocupación por la escalada de tensiones en torno a Nagorno Karabaj e instó a Armenia y Azerbaiyán a que se abstengan de... 24.04.2023, Sputnik Mundo

En su comunicado, la Cancillería constató el creciente número de violaciones del armisticio, incidentes que se saldan con víctimas en ambos lados periódicamente y una peligrosa subida de tono en la retórica, agresiva y acusatoria, que se escucha en el espacio público de Armenia y Azerbaiyán. "Destacamos en particular la inadmisibilidad de medidas unilaterales —ya sea una modificación no acordada del régimen de operaciones del corredor de Lachín o los intentos de usarlo con fines diferentes a la agenda de paz—, en violación de las disposiciones básicas de la Declaración tripartita, hecha por los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán el 9 de noviembre de 2020", declaró el ente diplomático ruso.El 23 de abril guardias de fronteras azeríes instalaron un puesto de control en el comienzo de la carretera entre Lachín y Jankendi. Bakú alegó que esa medida busca evitar el traslado de efectivos y material bélico a "grupos armados ilegales de Armenia en el territorio de Azerbaiyán", y que los armenios habían instalado su propio puesto de control un día antes en la salida a esa carretera, en la frontera con Azerbaiyán.Ereván protestó, acusando a Bakú de aplicar una política de limpieza étnica en Nagorno Karabaj, instó a levantar el "bloqueo ilegítimo" y garantizar la retirada de las tropas azeríes desde la zona de seguridad en el corredor de Lachín.Rusia urgió a las partes a "volver de inmediato a los acuerdos existentes", evitar sufrimientos a los civiles y dejar de crear obstáculos para su vida cotidiana. Muchos de los problemas actuales, según Moscú, son resultado de que las negociaciones entre Bakú y Ereván llevan varios meses atascadas.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, reafirmó la adhesión de Moscú a su papel de mediador entre las partes en conflicto."Rusia mantiene sus esfuerzos de mediación, principalmente para asegurar que se cumplan todas las cláusulas de los acuerdos a tres bandas (...) Y seguirá trabajando en este sentido con Ereván y Bakú", indicó Peskov a los periodistas.El representante del Kremlin admitió que "la situación no es fácil". "Requiere de un esfuerzo adicional y, lo que es fundamental, de que ambos países [Armenia y Azerbaiyán] entiendan que esos acuerdos no tienen alternativa", apuntó.

