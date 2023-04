https://sputniknews.lat/20230424/rusia-y-china-crean-grupos-para-debatir-la-construccion-de-la-estacion-lunar-conjunta-1138572383.html

Rusia y China crean grupos para debatir la construcción de la estación lunar conjunta

Rusia y China crean grupos para debatir la construcción de la estación lunar conjunta

HEFEI (Sputnik) — Rusia y China crearon varios grupos científicos para debatir tareas concretas relacionadas con la construcción de una estación lunar... 24.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-24T16:42+0000

2023-04-24T16:42+0000

2023-04-24T16:42+0000

tecnología

🚀 conquista espacial

china

espacio

la luna

🌏 asia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/18/1138572218_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_13f5c9691fdd81585c36714d6733105c.jpg

"China y Rusia están debatiendo el proyecto de construcción de una estación lunar. Creamos un grupo científico, en cuyo marco estamos decidiendo dónde construirla, y también un grupo ingenieril, a cuyo cargo estarán las soluciones técnicas de la construcción de los módulos de la estación", apuntó. Se formó un grupo internacional sobre tal cooperación, agregó. "Pensamos que la estación lunar será un proyecto abierto. Podemos crearla junto con Rusia, pero siempre creíamos que los científicos interesados del mundo entero puede tomar parte en su construcción", señaló. Según Guang Fan, las partes china y rusa todavía no han distribuido entre sí la construcción de los módulos concretos. "Rusia, probablemente, tendrá ventaja en el aspecto energético (...). Esperamos poder usar energía nuclear en la Luna, y es que Rusia es líder en esta esfera", subrayó. El director del Centro de Estudio de la Luna de la CNSA anunció también que China está preparada para intercambiar muestras del suelo lunar con todos los países, en aras de que se hagan nuevos descubrimientos. Resaltó, en particular, que en 2022, durante la visita el presidente ruso, Vladímir Putin, China regaló a Rusia 1,5 gramos del suelo lunar obtenido por la sonda Chang'e 5. Más tarde, el Instituto ruso de Estudios Espaciales regaló a China 1,5 gramos del suelo lunar traído hace más de 50 años por una estación soviética. En el proceso del estudio de las muestras del suelo lunar pueden surgir descubrimientos, dijo con convencimiento Guang Fan. Rusia y China firmaron en marzo de 2021 un memorando de entendimiento para construir una estación científica lunar internacional (ECLI). En diciembre de ese mismo año, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishistin, anunció que estaba preparado para la firma del respectivo convenio intergubernamental. La ECLI representará en sí un conjunto de módulos de exploración y experimentación que funcionarán en la superficie de la Luna y en su órbita para estudiar, efectuar observaciones, montar experimentos científicos y ensayar tecnologías con vistas a organizar una duradera explotación no tripulada de este satélite de la Tierra y con la perspectiva de presencia allí del ser humano. Antes se informó que la estación lunar ruso-china se desplegaría en dos etapas de 2025 a 2035, tras lo cual empezaría su explotación. La estación incluirá los módulos científico, energético, de despegue y alunizaje, orbital y experimental, así como el centro de mando, satélite transmisor, estación de telecomunicación y los módulos de verificación de tecnologías y de observación.

https://sputniknews.lat/20230409/china-invita-a-venezuela-a-su-proyecto-de-investigacion-internacional-en-la-luna-1137911463.html

china

la luna

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, china, espacio, la luna, 🌏 asia, rusia