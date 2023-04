https://sputniknews.lat/20230425/cristina-fernandez-apela-su-condena-1138622669.html

Cristina Fernández apela su condena

Los abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron la apelación a la condena recibida de 6 años de prisión e... 25.04.2023, Sputnik Mundo

Cristina Fernández apela su condena

Los letrados de Fernández de Kircher exigen dejar sin efecto la condena debido a que se han violado varias garantías y principios legales durante el proceso. Paralelamente, el fiscal de la causa, Diego Luciani, también presentó una apelación, pero en su caso para pedir una pena mayor y el reconocimiento del crimen de asociación ilícita.Por otra parte, y después de que el presidente, Alberto Fernández, comunicara públicamente su decisión de no presentarse a la reelección, se espera la decisión de Cristina sobre su posible candidatura.Ari Lijalad, politólogo y periodista argentino que está cubriendo el curso de la causa Vialidad, explica que "Cristina fue condenada, no por asociación ilícita, no por defraudar al Estado, no por direccionar obra pública hacia Lázaro Báez, sino que utilizaron tres elementos absolutamente insólitos para condenarla".

