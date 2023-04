https://sputniknews.lat/20230425/el-cine-latinoamericano-arrasa-en-rusia-1138622185.html

El cine latinoamericano arrasa en Rusia

25.04.2023

Los organizadores resaltan una notable presencia de Latinoamérica. Países de la región como Brasil, México, Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Uruguay y Colombia llevaron al Festival una treintena de obras cinematográficas.Algunos directores vinieron personalmente, como es el caso del guionista y cineasta boliviano Alejandro Quiroga. Su película Los de abajo, que aborda el tema de la desigualdad, compite por el premio principal del Festival.La película de Quiroga narra sobre la lucha por el agua en una región boliviana, donde el título Los de abajo hace referencia a los que son sometidos por los de arriba, explicó el director en una entrevista con Sputnik al indicar que "el apoyo que hubo en Bolivia" hizo posible que el cine nacional estuviera "en muchos festivales importantes como el de Moscú" y "ganara premios".En este contexto, abogó para que se continúe apoyando al sector y así evitar "un retroceso para nuestro país después del gran salto que tuvimos como cineastas y como industria en Bolivia".Subrayó que el cine permite dar un panorama "mucho más grande" y "mucho más rico" de un país, rescatando aquello que no suele estar en los medios de comunicación.De acuerdo con Quiroga, la prensa peca al promover "una imagen negativa", algo que volvió a comprobar al descubrir en Moscú que la Rusia real y la de los medios hegemónicos son cosas muy diferentes."Rusia me ha parecido un país encantador. He podido caminar bastante en Moscú y conocer sus lugares históricos. Me pareció una ciudad muy rica, muy diversa culturalmente. Veo a la gente que hay acá muy amable, me he sentido bastante cómodo caminando y visitando lugares, fascinado con las características turísticas que tienen. Creo que hay un potencial enorme en Rusia que, a lo mejor por la lejanía, no se conoce mucho. En países como el nuestro llega una imagen de Rusia bastante poco lucida, no de lo que realmente es", manifestó, al expresar su rechazo a "esta idea de cancelación que se tiene sobre Rusia"."Yo particularmente me despojo de eso", concluyó Quiroga.Cabe señalar que la primera edición del Festival Internacional de Cine de Moscú se llevó a cabo en 1935, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del mundo.

