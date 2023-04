https://sputniknews.lat/20230425/la-huida-de-guaido-supone-un-duro-golpe-para-la-oposicion-venezolana-1138615458.html

La huida de Guaidó supone "un duro golpe para la oposición venezolana"

MOSCÚ (Sputnik) — La fuga de Juan Guaidó de Venezuela es un duro golpe para la oposición y para su propia imagen, sostuvo Víctor Jeifets, director del Centro...

Guaidó llegó el 24 de abril a Colombia con la intención de asistir a una cumbre internacional sobre Venezuela a la que no fue invitado. En la noche del 24 al 25 de abril el opositor se subió a un avión con destino a Estados Unidos, país valedor de Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019. Jeifest, también catedrático en la Universidad Estatal de San Petersburgo, insistió en que la huida de Guaidó a EEUU es un golpe incluso para aquel sector de la oposición que participa en el diálogo con el Gobierno y que busca la vía para llegar a un acuerdo. El experto, que colabora con revistas importantes de Latinoamérica, considera que Guaidó probablemente se quede en Estados Unidos y no busque regresar pronto a Venezuela por temor a su seguridad. Si volviera, remarcó, esto significaría que las autoridades venezolanas le dieron ciertas garantías de integridad. A finales de diciembre de 2022, la oposición venezolana eliminó el autodenominado Gobierno interino de Guaidó tras haberse debilitado y no cumplir con los objetivos. A finales de marzo pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la convocatoria para este 25 de abril de una cumbre internacional en la capital colombiana destinada a promover el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela, que pueda derivar en un levantamiento de las sanciones impuestas por Washington contra la nación caribeña.

