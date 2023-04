https://sputniknews.lat/20230425/malos-tratos-burocracia-y-desabasto-asi-es-la-atencion-psiquiatrica-en-mexico-1138572043.html

Malos tratos, burocracia y desabasto: así es la atención psiquiátrica en México

En 2022, el Gobierno de México anunció la reconversión de los 33 hospitales psiquiátricos del país pertenecientes a la Secretaría de Salud, en nosocomios generales o centros ambulatorios para atender a los pacientes con problemas de salud mental.De acuerdo con Maricarmen Montenegro, maestra en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta reforma es importante, ya que abre la puerta para tener un nuevo modelo de intervención en atención psiquiátrica en el país. "Es decir, la atención está tan fragmentada como la propia lógica [empleada] en el siglo XIX de tener a los pacientes psiquiátricos al margen, incluso de las propias ciudades, como en el caso de La Castañeda [el centro psiquiátrico más grande de México hasta la segunda mitad del siglo XX, y famoso por los abusos que allí se cometieron], donde se privaba de la libertad y la gente podía estar eternamente ahí", agrega Montenegro.Sin embargo, a casi un año de la implementación de la reforma a la Ley General de Salud en México en el rubro psiquiátrico, aún no son perceptibles los cambios propuestos por el Gobierno de López Obrador. Malos tratos, malas condicionesA pesar de que no se ha modificado sustancialmente el panorama de la atención psiquiátrica, las discusiones sobre el tema han expuesto las condiciones en las que viven muchos de los pacientes en los nosocomios especializados, de acuerdo con los propios enfermos y con especialistas en la materia. En una charla para este medio, el psicólogo mexicano Ernesto Domínguez, quien labora en nosocomios generales, afirma que, a pesar de ser instituciones especializadas en la materia, no siempre procuran el bienestar de las personas. Rita*, quien se desempeña como periodista en México, refiere que su abuelo, fallecido hace casi una década, fue paciente en el Hospital Ramón de la Fuente, actualmente conocido como el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde se enfrentó a diversos problemas para obtener la atención adecuada.Finalmente, sus seres queridos optaron por internarlo en un hospital privado en Cholula, Puebla, donde, según expone Rita, tenían mayores cuidados con las personas.Llegó 2016 y la periodista requirió apoyo psiquiátrico, derivado de un cuadro crítico de ansiedad. Con la experiencia de su abuelo, evitó acudir a los centros de la red de la Secretaría de Salud y se acercó a los servicios gratuitos que brinda la UNAM. En su caso, las consultas solo duraron un año y, posteriormente, tuvo que buscar a una especialista privada."Llegué a un punto en el cual era sumamente necesario que se me medicara. El tratamiento que sigo es por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y ansiedad. En los últimos años, también se me detectó déficit de atención", recuerda Rita, quien enfatiza que, en caso de tener una crisis depresiva, requiere ajustes en las dosis o medicinas complementarias.Estas deficiencias en el sistema de salud pública contradicen lo propuesto en los ajustes a la Ley General de Salud, que están encaminados a brindar un apoyo integral a quienes así lo requieran.De hecho, el artículo 74 de dicha legislación menciona "se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud". Asimismo, la normativa señala que, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales mono especializados en psiquiatría, además de que los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud. Internamientos forzados y desabasto de medicamentosAunque las reformas en materia de salud mental están plasmadas en la Ley y los internamientos forzados por enfermedades psiquiátricas ya están prohibidos, aún ocurren en el país.En entrevista para Sputnik, la coordinadora de Trabajo Comunitario en la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), Silvana Carranza, da a conocer que la gente todavía puede realizar estas acciones."Las familias siguen internando de manera forzosa a sus seres queridos en estos centros para que tengan algún tipo de rehabilitación (...). Queda clarísimo que no se han implementado los ajustes, que la situación no ha cambiado", asevera.Sumado a esta problemática, el desabasto de medicamentos psiquiátricos pone en jaque a los pacientes.De acuerdo con el Mapa del Desabasto del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), hasta diciembre de 2022 había un abasto de 84%. Si bien esto mejoró en comparación con enero de ese mismo año, donde solo se contaba con 64% de las medicinas para esos padecimientos, esto sigue sin ser suficiente. El psicólogo Domínguez comenta que, debido a esta situación, las personas deben pagarlas y, al ser sumamente costosas, muchas dejan el tratamiento.Rita refiere que, en los últimos dos años, ha sufrido dificultades para adquirir su medicamento, lo que afecta severamente su bolsillo."Las dosis que traen son muy chicas. A veces, la caja tiene solo 15 pastillas y yo me debo tomar tres diarias; esto no me alcanza ni para 15 días. Entre más controlado esté el medicamento, puede costar entre 700 y 800 pesos", dice. Además, en su caso, debe tomar cuatro tipos de medicinas distintas, y estas no se pueden quitar o sustituir por alguna otra, a menos que el médico psiquiatra lo indique, ya que podrían desatarse efectos secundarios. "En algunas situaciones, los cuadros se complican porque te puede dar más ansiedad, pasar por un cuadro depresivo o suicida, coágulos en la sangre y más".Debido a ello, tuvo que buscar contacto directo con una farmacéutica para obtener una de sus medicinas, ya que en los comercios tenía un precio aún más alto.Rita incluso cuenta que sabe de una persona cercana a ella que necesitaba internarse, pero al final todo resultó en un proceso laborioso y tardado. "Muchas veces no te aceptan porque, si tu condición es muy grave, no se hacen responsables de tu persona. O si consideran que no es tan [complejo tu cuadro], no mereces atención hospitalaria y muchos medicamentos no se consiguen en esos lugares", subraya.El colectivo mexicano Cero Desabasto ha puesto atención en la situación y hace unas semanas dio a conocer las quejas de al menos 32.000 pacientes, quienes señalaron que no reciben de forma óptima sus medicinas para el tratamiento psiquiátrico.El 17 de abril pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó acciones para garantizar el abastecimiento de medicamentos controlados y psiquiátricos, como aprobar una mayor cantidad de materia prima para fabricar medicinas e impulsar los medicamentos genéricos.¿Qué más falta por hacer?Además de la aplicación cabal de la reforma en la Ley General de Salud, los especialistas consultados coinciden en que debe existir una estrategia integral para atender a los pacientes psiquiátricos en México, no solo centrándose en lo referente a la atención médica.Para la doctora de la UNAM, es primordial el apoyo y la comprensión de familiares y círculo cercano de quienes estén pasando por ese tipo de padecimientos.Por ello, afirma, vio con buenos ojos la reforma de salud propuesta por las autoridades federales, "porque anteriormente dejaban eternamente internado a un paciente psiquiátrico" y "eran olvidados y presentaban deterioro [físico y emocional]". "Estas disposiciones actuales podrían impulsar la reinserción social de la persona, donde hubiera aceptación por parte de los trabajos y las familias. No resulta fácil la situación si no hay una red de apoyo", asegura.Carranza precisa que, para contar con un mejor estado de la salud mental, es esencial priorizar el autocuidado, el descanso, la reducción de los daños y riesgos acarreados por adicciones, ya sea a medicamentos o drogas en general.*El nombre real fue modificado a petición de la persona entrevistada.

