"Negarle visas a periodistas rusos exhibe la manera mafiosa con la que EEUU actúa en los organismos"

"Negarle visas a periodistas rusos exhibe la manera mafiosa con la que EEUU actúa en los organismos"

El periodista Pascual Serrano, que ha analizado en numerosos libros la política internacional extorsiva de Washington, le dijo a Sputnik que no conceder...

El domingo 23 de abril, en las vísperas de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad, el Gobierno ruso informó que Estados Unidos había negado entregarle visas a los periodistas que acompañarían al canciller ruso Serguei Lavrov y al resto de su comitiva al encuentro.El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, indicó el mismo día que pese a los repetidos contactos de Moscú para que se les concedieran los permisos, Washington no lo había hecho, lo que tildó de "método escandaloso y absolutamente inaceptable".Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vladímir Putin, Lavrov, quien encabezó este 24 de abril la primera de las reuniones del Consejo de Seguridad dado que Rusia asumió este mes la presidencia rotativa de la plataforma, calificó la actitud del gobierno de Joe Biden de "estúpida" y "cobarde".Estados Unidos, añadió, "demostró lo que valen sus declaraciones sobre la libertad de expresión" al negar conceder visas a los periodistas rusos.Para entender mejor por qué la decisión es una afrenta diplomática y qué dice del comportamiento de EEUU en el escenario internacional, Sputnik consultó al reconocido periodista español Pascual Serrano —premio de Periodismo de Derechos Humanos 2019 de la Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE), especialista en medios y analista político—, quien ha profundizado en su extensa carrera los movimientos geopolíticos de Washington y sus implicancias para el resto del mundo.De acuerdo a Serrano, la actitud de EEUU sobre esta comitiva rusa refleja cómo EEUU utiliza y manipula los organismos internacionales a su antojo."Hay que recordar que EEUU ya había hecho esto en otras ocasiones con funcionarios cubanos que estaba previsto fueran a la Asamblea General de las Naciones Unidas, utilizando su poder de una manera que atenta contra el principio fundador de lo que debe ser una institución multilateral como las Naciones Unidas", explica el experto.Serrano, quien colabora en medios como Eldiario.es y Le Monde Diplomatique, además de que fue asesor de la cadena latinoamericana Telesur, señala que para comprender la gravedad de los sucedido hay que entender el estatus de la sede de las Naciones Unidas, que, si bien se encuentra en Nueva York, es en realidad un espacio extraterritorial."Por esta razón, conceder un visado para que alguien pueda ir a las Naciones Unidas no es lo mismo que hacerlo para visitar EEUU", matiza.Y añade: "No se trata, entonces, de decirle a Estados Unidos a quién puede dejar entrar a su país, porque esto no atañe a la soberanía del país. Eso es una diferencia muy importante, porque la sede de las Naciones Unidas no es territorio estadounidense. Ningún país tiene la autoridad para impedir el ingreso de miembros de otras delegaciones que sus autoridades hayan enviado".Un reflejo de los métodos mafiosos de EEUUDe acuerdo a Serrano, este episodio sirve para recordar las prácticas gangsteriles de Washington en los organismos internacionales, donde es regla que se tracen como objetivos comunes los intereses geopolíticos de Estados Unidos, relegando cualquier otra posición.Que EEUU se aprovecha de que las Naciones Unidas están en su territorio para arbitrariamente decidir quién entra y quién no a la sede, observa Serrano, es un "atropello" que debería provocar una reacción condenatoria del propio organismo y de su secretario Antonio Guterres por interponerse contra el correcto funcionamiento del mismo.Pero ¿realmente cree Serrano que un comentario de Guterres podría hacer a EEUU cambiar sus históricas malas prácticas? "No, por supuesto", responde, "pero ayudaría a que la opinión pública conociera más de los métodos mafiosos de EEUU en los organismos internacionales".Silenciar las voces rusasEl analista le dijo a Sputnik que detrás de esta acción, está la intención de EEUU de crear todas las dificultades posibles para que en los foros internacionales no se escuchen otros puntos de vista que no sean los de Occidente."Hace no demasiado se había prohibido a los medios rusos en muchos países occidentales. Entonces si ya tienen el control sobre los medios occidentales y los medios rusos no pueden accederse, ya solo te queda una cosa por hacer: que la voz de Rusia no pueda ser difundida. ¿Y cómo se logra eso? Pues prohibiendo a los periodistas rusos, que son los que informan sobre lo que dicen y hacen los funcionarios rusos", explica.El mecanismo, explica, no es ya silenciar a un medio en particular, sino amordazar a Rusia. "Es una vuelta de tuerca extrema a la estrategia clásica de censura y control de la información de EEUU: ya ni siquiera los periodistas rusos pueden difundir la postura de Rusia. Es un acoso informativo máximo a la voz de Rusia que, como todas las voces, tienen que ser escuchadas", concluyó.

