https://sputniknews.lat/20230425/principio-de-reciprocidad-serbia-cambiara-sus-relaciones-con-paises-que-no-apoyan-su-integridad-1138622363.html

"Principio de reciprocidad": Serbia cambiará sus relaciones con países que no apoyan su integridad

Belgrado revisará seriamente sus relaciones con varios países que no apoyaron su integridad en el Consejo de Europa, declaró el presidente de Serbia... 25.04.2023, Sputnik Mundo

serbia

🌍 europa

aleksandar vucic

📰 tensiones en kosovo

kosovo

internacional

El 24 de abril, la solicitud de adhesión de Pristina al Consejo de Europa fue aceptada. La solicitud fue remitida a la Asamblea Parlamentaria de dicha organización para su posterior estudio. La decisión de iniciar el procedimiento de solicitud de adhesión del autoproclamado Kosovo al Consejo de Europa recibió el apoyo de 33 de los 46 miembros, la oposición de siete (Hungría, Rumanía, Chipre, España, Azerbaiyán, Georgia y Serbia), la abstención de cinco (Bosnia y Herzegovina, Grecia, Eslovaquia, Moldavia y Ucrania) y Armenia no participó en la votación.Vucic agregó que algunos como Bosnia y Herzegovina y Armenia "desaparecieron de la votación". En sus palabras, Belgrado debe "tener más respeto por quienes son amigos nuestros y es bueno recordarlo".Agregó que toda ocupación termina en algún momento y calificó de gran vergüenza la decisión del Consejo de Europa."Es una gran vergüenza, nunca ha habido algo así en el Consejo de Europa, nunca se ha aceptado a nadie mediante una nueva votación. Nunca se ha aceptado a un país no reconocido o a un país en torno al cual existen problemas relacionados con su integridad territorial", concluyó.En pasado mes de marzo, Serbia y Kosovo llegaron a un convenio sobre varios puntos del plan de arreglo para el territorio en disputa propuesto por la UE y EEUU. Según el plan, deben reconocerse mutuamente documentos y símbolos estatales, mientras que Serbia debe comprometerse a no impedir que Kosovo se adhiera a organizaciones internacionales, entre otras cosas.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE), pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.Serbia, que busca acercarse a la UE, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Pristina con la mediación de Bruselas. El mayor logro alcanzado en estas negociaciones fueron los acuerdos de 2013 sobre los principios de distensión, y de 2015, en relación a la Comunidad de Municipios Serbios en Kosovo, pero el plazo tope, el 4 de agosto de 2018, fijado por Bruselas para cumplir lo acordado fue ignorado por Pristina y provocó un aumento de tensión en Kosovo.

serbia

kosovo

