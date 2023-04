https://sputniknews.lat/20230425/suba-record-del-dolar-blue-en-argentina-los-proveedores-ya-no-tienen-listas-de-precios-1138638031.html

Suba récord del dólar blue en Argentina: "los proveedores ya no tienen listas de precios"

Suba récord del dólar blue en Argentina: "los proveedores ya no tienen listas de precios"

2023-04-25

En medio de una semana de fuerte inestabilidad cambiaria, el dólar paralelo subió $55 en dos días, rozando los $500, su máximo valor nominal histórico, y hay temor por el impacto en los precios.

El dólar blue llegó a los 497 pesos y genera incertidumbre la incógnita de hasta cuánto puede trepar, en una semana de particular inestabilidad en el mercado paralelo de divisas. En una semana la moneda norteamericana escaló 79 pesos y, en las últimas 24 horas, 55 pesos.A partir de esta situación, el ministro de Economía Sergio Massa intentó dar señales de calma vía Twitter, donde expresó que va "a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación" y además, responsabilizó de la corrida cambiaria a operadores del mercado que difundieron "rumores, versiones, falsos informes" por "su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar".El economista y director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, afirmó en Cara o Ceca que "cuando las tapas de los diarios hablan de lo que pasa con los dólares, es señal de que estamos en problemas. Estamos en una situación crítica y esto es consecuencia de una sequía récord que disminuye nuestras exportaciones y, para ajustar, el mercado especula con una devaluación".Caprarulo se refirió al impacto del dólar en la inflación de este mes: "marzo es un mes con estacionalidad y por eso la inflación suele ser más alta, pero en abril tiende a bajar. Antes de estos episodios, proyectábamos una inflación del 7% pero ahora esperamos algo más cercano al 8%".Micaela Villanueva, propietaria del negocio Papier de Fête en la Ciudad de Buenos Aires comentó en Cara o Ceca cómo el problema cambiario le repercute en costos: "hoy me empezaron a llamar proveedores y cancelaron los pedidos para hoy y mañana porque no tienen listas de precios. El último que me quedó con lista de precio, me aumentó ya un 10%. Los que no entregaron, dijeron que para la semana que viene los montos estarán un 20% más alto".Colombia media el diálogo con lanoposicion de VenezuelaSe llevó a cabo en Colombia la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, que busca una reanudación de negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición, iniciadas en México en el 2021. Para ello, se reunieron diplómaticos de 20 países.Durante la anterior presidencia de Iván Duque, Colombia era el principal aliado de Juan Guaidó en la región, y rompió las relaciones diplomáticas con Maduro. Gustavo Petro revirtió ese proceso y pasó a ocupar un lugar protagónico en la negociación política en su país vecino.Alejandro Toro, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, afirmó en Cara o Ceca que "esto es una reunión de acercamiento, estamos buscando generar espacios de comunicación. Fue el mismísimo gobierno de Donald Trump quien inició los acercamientos luego de las sanciones y tuvo que reconocer que no se podía seguir de la misma manera con Venezuela; se les cayó el discurso de odio"."El encuentro de hoy no es con la oposición. Por eso de manera desacertada vimos y entrando por estos caminos ilegales a Juan Guaidó cuando lo que se intenta es generar confianza entre países acompañantes de todas las tendencias para lo que se viene, que es el diálogo entre el oficialismo y la oposición de Venezuela", agregó.Sobre el rol del presidente Gustavo Petro en las negociaciones, dijo que "es una piedra angular en la región para reconstruir [la situación de Venezuela], porque Colombia se ve especialmente afectada ya que hay siete departamentos limítrofes que sufrieron por la baja del 90% del intercambio comercial con Venezuela. Esperamos terminar nuestro Gobierno con 5.000 millones de dólares de intercambio".

