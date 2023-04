https://sputniknews.lat/20230425/vucic-tilda-el-boicot-de-las-elecciones-en-kosovo-de-levantamiento-politico-pacifico--1138603834.html

Vucic tilda el boicot de las elecciones en Kosovo de "levantamiento político pacífico"

El boicot de la mayoría serbia en las elecciones municipales en el norte de Kosovo fue un "levantamiento político pacífico", declaró el presidente de Serbia... 25.04.2023, Sputnik Mundo

serbia

📰 tensiones en kosovo

kosovo

aleksandar vucic

internacional

🌍 europa

Después de que la mayoría serbia boicoteara la votación del 23 de abril, la participación fue de solo el 3,47% en el norte de Kosovo, de población predominantemente serbia. Según informes locales, de los 45.095 votantes con derecho a voto solo 1.567 acudieron a las urnas y 13 de ellos eran de etnia serbia.De acuerdo con Aleksandar Vucic, el boicot de los votos fue un "levantamiento político pacífico" y los serbios locales demostraron así su descontento con los "ocupantes". Subrayó que los serbios de Kosovo demostraron en qué tipo de país quieren vivir y a quiénes consideran sus líderes.En sus palabras, el resultado de las elecciones locales representa toda una nueva realidad política y "tendremos que comportarnos de otra manera, y algunos otros tendrán que entenderlo".Desde la Unión Europea (UE) declararon que las elecciones al Gobierno local fueron desarrollados de acuerdo con el marco legal de Kosovo y lamentaron que "no todos los partidos y comunidades ejercieron su derecho democrático a votar en las elecciones".Occidente "engañó a Belgrado durante 10 años"El presidente serbio agregó que los representantes occidentales engañaron a Belgrado durante 10 años en las conversaciones con las autoridades albanokosovares de Pristina.En pasado marzo, Serbia y Kosovo llegaron a un convenio sobre varios puntos del plan de arreglo para el territorio en disputa propuesto por la UE y EEUU. Según el plan, deben reconocerse mutuamente documentos y símbolos estatales, mientras que Serbia debe comprometerse a no impedir que Kosovo se adhiera a organizaciones internacionales, entre otras cosas.El presidente serbio, como había prometido, "no firmó nada". De acuerdo con él, Belgrado y Pristina solo consiguieron llegar a un acuerdo sobre algunos puntos de las conversaciones, entre ellos la cuestión de los desaparecidos, pero oficialmente Belgrado no apoyará la adhesión de Kosovo a la ONU ni reconocerá su independencia.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE), pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.Serbia, que busca acercarse a la UE, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Pristina con la mediación de Bruselas. El mayor logro alcanzado en estas negociaciones fueron los acuerdos de 2013 sobre los principios de distensión, y de 2015, en relación a la Comunidad de Municipios Serbios en Kosovo, pero el plazo tope, el 4 de agosto de 2018, fijado por Bruselas para cumplir lo acordado, fue ignorado por Pristina, provocando un aumento de tensión en Kosovo.

