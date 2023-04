https://sputniknews.lat/20230426/biden-hasta-el-infinito-y-mas-alla-1138681602.html

Biden, hasta el infinito y más allá

Biden, hasta el infinito y más allá

Biden se postulará a la reelección, el Partido Republicano reacciona. El cinismo del Reino Unido en el aniversario de Chernóbil. Bolivia: el oro y los votos...

Biden se postulará a la reelección, el Partido Republicano reaccionaYa es oficial. El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que en 2024 se presentará a la reelección, con Kamala Harris como compañera de fórmula. El Partido Republicano reaccionó a este anuncio: una declaración emitida por la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, acusa a Biden de estar "desconectado" de la realidad, por lo que asegura que si continúa en el poder se agravarán todos los indicadores que ya son negativos.En el aniversario de Chernóbil Londres confirma envío a Ucrania de proyectiles de uranio empobrecidoLa víspera del Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil establecido por la ONU para que todo el mundo tenga presente lo peligroso que supuso la mayor catástrofe en la historia de la energía nuclear, ocurrida el 26 de abril de 1986, se dio a conocer la noticia que puede interpretarse como una burla de las víctimas de la radiación. El Reino Unido suministró a Ucrania miles de proyectiles para los tanques Challenger 2, incluidos los que contienen uranio empobrecido, comunicó este martes el viceministro de Defensa británico James Heappey.Bolivia, el oro y los votosLa aprobación de la Ley del Oro por la cámara de diputados de Bolivia generó una crisis partidaria. La normativa permite al Banco Central comprar y vender oro común para monetizarlo y fortalecer las reservas internacionales, en un momento en que se encuentran en su punto mínimo en 16 años.Respecto a la mencionada ley, Camila Ugalde, periodista boliviana y presentadora de Bolivia TV, explica que "antes no se veía tanta polémica porque la mayoría la daba el MAS y los reclamos de la oposición no quedaban en mucho. Pero ahora han habido varios argumentos que han coincidido entre oposición y el ala más cercana a Evo del MAS".Petro pide la renuncia de su gabinete de GobiernoEl presidente colombiano, Gustavo Petro, ha solicitado la renuncia de sus ministros, tras aprobarse la ponencia que busca reformar la salud en el país. La medida busca reordenar su equipo de trabajo, buscando retirar a los ministros no afines a las deformas que busca impulsar.El abogado colombiano Juan Felipe Vargas señala que "si bien el Gobierno de Petro es el primer Gobierno de Izquierda y quiere impulsar reformas tanto a la salud, como a las pensiones y a las tierras, es importante tener en cuenta que un Gobierno con unas políticas nuevas debe de realizarlas de una manera progresiva y no de manera inmediata. […] Tanto los partidos que estaban apoyando y ahora no, que analicen, y de pronto el presidente tome una posición más de dialogo frente a los otros partidos".La tecnología, un vínculo entre Ecuador y China más allá del TLCEn los últimos años la cooperación en tecnología entre Ecuador y China ha experimentado un crecimiento significativo. Ambos países han establecido acuerdos para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología 5G, la robótica, y la energía renovable.Luis Felipe Borja, abogado y experto en negociaciones China–Ecuador, comenta que "la cooperación entre Ecuador y China tiene varios años de desarrollo, los ámbitos de cooperación son variados, energía, minería, agricultura, educación etc. Forman parte de la colaboración mutua entre ambas naciones".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

