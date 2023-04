https://sputniknews.lat/20230426/la-justicia-de-brasil-ordena-bloquear-telegram-por-no-entregar-informacion-de-grupos-neonazis-1138677660.html

La Justicia de Brasil ordena bloquear Telegram por no entregar información de grupos neonazis

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La Justicia brasileña ordenó el bloqueo temporal de la aplicación de mensajería Telegram, después de que la plataforma se... 26.04.2023, Sputnik Mundo

Según adelantó el portal G1 citando a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, "las empresas de telefonía Vivo, Claro, Tim y Oi y Google y Apple (responsables de las tiendas de aplicaciones Playstore y App Store) recibirán el oficio sobre la suspensión de Telegram la tarde de este 26 de abril".El pasado 21 de abril, Telegram ya entregó parte de las informaciones solicitadas a las autoridades, pero la Policía quiere contactos de integrantes y administradores de un grupo neonazi y la empresa no entregó esos números de teléfono.La discusión se da en torno de las investigaciones de la Policía sobre los ataques violentos en escuelas y las conexiones que tienen con grupos radicales que diseminan discursos de odio por internet.Además de determinar la suspensión de la aplicación, la Justicia amplió la multa a Telegram por no entregar la información, de 100.000 reales a un millón de reales (de 198.000 a casi dos millones de dólares) por cada día que pase sin aportar los datos.La petición de la policía se da después de descubrir que el asesino de 16 años que en noviembre de 2022 mató a cuatro personas en Aracruz (estado de Espírito Santo, sureste de Brasil) interactuaba con grupos de contenidos antisemitas en Telegram.No es la primera vez que Telegram tiene problemas con las autoridades brasileñas; el año pasado, el Tribunal Superior Electoral amenazó con prohibir el funcionamiento de la plataforma en el país si ésta no se prestaba a colaborar en el combate a la desinformación en las elecciones presidenciales.

