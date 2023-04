https://sputniknews.lat/20230426/la-policia-brasilena-interroga-a-bolsonaro-por-supuesto-vinculo-con-asonada-en-brasilia-1138669132.html

La Policía brasileña interroga a Bolsonaro por supuesto vínculo con asonada en Brasilia

RÍO DE JANEIRO, BRASIL(Sputnik) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) testificó la mañana de este 26 de abril ante la Policía por su supuesto... 26.04.2023, Sputnik Mundo

américa latina

jair bolsonaro

brasil

📰 disturbios contra lula en brasil

Según recoge el diario O Globo, Bolsonaro llegó a la sede de la Policía Federal en Brasilia a las 8:50 hora local (11:50 GMT) y salió a las 11.20. De acuerdo con la prensa brasileña, estuvieron presentes en el interrogatorio los abogados Paulo Cunha Bueno y Daniel Tesser y el exsecretario de Comunicación Social de su Gobierno Fabio Wajngarten, que en la víspera le ayudaron a prepararse para las preguntas. El 8 de enero de este año, miles de bolsonaristas radicales invadieron de forma violenta los edificios del Congreso Nacional, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo Federal. Su objetivo era interrumpir el recién estrenado Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que hubo fraude en las elecciones, una tesis falsa que Bolsonaro alimentó durante mucho tiempo. Cuando ocurrieron esos altercados el líder ultraderechista se encontraba en EEUU, adonde viajó a finales de diciembre. No obstante, fue incluido en la investigación porque el 11 de enero, tres días después de la invasión a los edificios de los tres poderes colgó en una red social un video en el que se ponía en duda el resultado electoral. El expresidente borró su publicación pocas horas después, pero fue interpretado como un estímulo a sus seguidores para que continuaran con sus protestas antidemocráticas. Preguntado sobre ese video durante el interrogatorio, Bolsonaro habría dicho que lo quería guardar para verlo más tarde pero que lo compartió en su cuenta de Twitter "sin querer", según recoge el portal G1. Este no es el único posible vínculo de Bolsonaro con el movimiento antidemocrático del 8 de enero. Las pesquisas policiales de los días posteriores a la invasión encontraron en casa del exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres un decreto que nunca llegó a publicarse y que está considerado una especie del borrador del golpe. En ese documento, Bolsonaro anulaba los poderes del Tribunal Superior Electoral (el órgano que organiza los comicios y proclama el resultado), lo que en la práctica le daba pie a mantenerse en el poder. Torres fue detenido la policía por los indicios de omisión y negligencia el 8 de enero, ya que en ese momento era secretario de Seguridad del Distrito Federal y no hizo nada para impedir la intentona golpista. De su interrogatorio podrían surgir nuevas informaciones que vincularan aun más al expresidente con el movimiento antidemocrático. Consultado por ese documento encontrado en casa de Gomes, Bolsonaro se habría negado a responder, según recogen medios locales. Este mes, el exmandatario ya fue interrogado por la Policía pero por otro caso, relacionado con el intento de apropiarse de forma indebida de unas valiosas joyas regaladas a Brasil por los gobiernos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Otro caso (el que está más adelantado) investiga si Bolsonaro cometió abuso de poder cuando aún ejercía la presidencia, al aprovecharse del cargo para desinformar sobre las elecciones al difundir mentiras sobre el voto electrónico. El pasado 13 de abril, la Fiscalía electoral brasileña pidió inhabilitar a Bolsonaro durante ocho años, lo que de cumplirse le impediría presentarse a las próximas elecciones.

brasil

