https://sputniknews.lat/20230426/lavrov-le-pasa-el-trapo-a-occidente-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1138630611.html

Lavrov le pasa el trapo a Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Lavrov le pasa el trapo a Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Magistral. Así ha sido la intervención del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia rotatoria... 26.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-26T06:00+0000

2023-04-26T06:00+0000

2023-04-26T06:00+0000

qué pasa

serguéi lavrov

onu

occidente

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/19/1138630455_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d1a7c8fcb3a80187c9d6ceda6cf97f7f.jpg

Lavrov le pasa el trapo a Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU Lavrov le pasa el trapo a Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Lección de Lavrov a la 'democracia' de EEUUComo aquel niño, que siendo dueño de la pelota con la que se juega un partidito de fútbol en un parque y se enfada, agarra su pelota y se va dando todo por terminado, así las autoridades de EEUU no expidieron visados de ingreso al país a los periodistas rusos que debían acompañar a Lavrov para cubrir su agenda en la ONU. Un extremo que el jefe de la diplomacia rusa dejó asentado en su intervención ante el Consejo de Seguridad, al dirigirse a los periodistas presentes."A sus colegas de los medios de comunicación rusos no se les permitió venir aquí. La Embajada de EEUU en Moscú anunció de forma humillante su disposición a entregar los pasaportes con las visas cuando nuestro avión ya había despegado", dijo Lavrov y lanzó un guante a los periodistas presentes: "Por esta razón, tengo una gran petición para ustedes: que compensen la ausencia de sus colegas rusos. Traten de hacer sus reportajes de tal manera que transmitan a la audiencia mundial el verdadero multilateralismo de los juicios y evaluaciones".En tanto, la Representación Permanente de Rusia ante la ONU sentenció esta acción de Washington como "un nuevo [caso de] desprecio de EEUU hacia el derecho internacional". Previamente, Lavrov apuntó: "El país que se autodenomina el más fuerte, inteligente, libre y justo se acobardó e hizo una estupidez. Demostró lo que valen sus afirmaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y demás".Lavrov frente a la dictadura global estadounidenseEn esta 'cancha embarrada' y represiva, este ambiente hostil fomentado por EEUU a la presidencia rotatoria de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller ruso realizó una presentación magistral. Entre otras cosas, denunció que Occidente crea "clubes de los elegidos, pasando por alto las Naciones Unidas".Al referirse a la Cumbre por la Democracia organizada por EEUU, Lavrov declaró que "para justificar ideológicamente la política de socavar el multilateralismo, se introduce el tema de la unidad de las democracias frente a la autocracia", al indicar que Occidente quiere imponer "conceptos y soluciones no consensuados"."Llamemos a las cosas por su nombre: nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad. […] En un intento desesperado por afirmar su dominio castigando a los desobedientes, EEUU se ha dedicado a destruir la globalización, glorificada durante mucho tiempo como el bien supremo de toda la humanidad", denunció Lavrov.En este escenario, incidió en que "la situación se agrava con la pérdida de fe en el multilateralismo, con la agresión financiera y económica occidental que destruye los beneficios de la globalización, con Washington y sus aliados que abandonan la diplomacia y exigen que las disputas se aclaren en el campo de batalla, todo ello dentro de los muros de la ONU".Entonces, el diplomático ruso lanzó un reto en toda regla hacia el organismo internacional: dijo que se requiere "adaptar" a la ONU a las tendencias actuales de las relaciones internacionales, y sugirió que hay que aumentar la representación de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos en el Consejo de Seguridad.Respecto a las consideraciones de Lavrov en su exposición, el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, subrayó: "se puede decir más alto, pero no más claro". "Lavrov ha dicho 'las verdades del barquero', que todo el mundo sabe, pero generalmente se esconden. Durante los últimos años, quizás las últimas décadas, EEUU ha intentado recuperar ese papel de sheriff que obtuvo tras el derrumbe del muro de Berlín imponiendo su agenda globalista a todos los países del mundo, aliados o enemigos: a los aliados mediante presiones, y a los enemigos mediante invasiones"."Y claro, Rusia ha llegado, ni más ni menos, en plena situación conflictiva en Ucrania, a la presidencia rotatoria de la ONU, cosa que ha provocado el escándalo en las potencias occidentales, y desde allí, desde esa plataforma, ha dicho esas 'verdades del barquero': que el mundo globalista, que en el fondo es una minoría de la humanidad, les dice a las mayorías, a otros países, en Asia, en África o en América Latina, lo que tienen que hacer. Y claro, Lavrov ante este discurso tan duro, tan contundente, se ha paseado diplomáticamente por ese mundo mayoritario que parece revelarse contra los dominios norteamericanos y globalistas, y se ha visto que tiene muchos socios, muchos aliados", advierte el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

serguéi lavrov, onu, occidente, política, seguridad, аудио