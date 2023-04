https://sputniknews.lat/20230426/lula-de-gira-en-europa-por-confirmar-a-brasil-en-el-centro-de-la-politica-mundial-1138681928.html

Lula, de gira en Europa por confirmar a Brasil "en el centro de la política mundial"

Lula, de gira en Europa por confirmar a Brasil "en el centro de la política mundial"

El presidente brasileño culminó sus visitas a Portugal y España. La relación Unión Europea-Mercosur y la crisis en Ucrania fueron temas clave. En otro orden, los mandatarios de Ucrania y China dialogaron sobre la crisis en el país europeo. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En España, al cierre de su breve gira por Europa, Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con el presidente anfitrión Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI.El líder sudamericano destacó la importancia de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023.A criterio de ambos mandatarios, la posición de Madrid representa una oportunidad "extraordinaria" para cerrar un posible tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.Ambos presidentes son conscientes de que la concreción de este tratado es difícil por la reticencia de algunos países del bloque comunitario. Es el caso de Francia, por ejemplo.También conversamos con Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)."Con este encuentro en España, se evidencia el interés político, diplomático y comercial del actual Gobierno de Brasil. Y también hay una connotación política importante: reforzar la amistad histórica entre el Partido de los Trabajadores (PT, de Lula) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, de Sánchez)", dijo el entrevistado.El experto resaltó la intención de Lula de "reforzar la imagen de Brasil no solo como un país afín a "la integración regional [América Latina y el Caribe], la cual no es contraria a sus relaciones con Europa, sino más bien de vínculo con este continente. No hay una competencia, sino una complementariedad".Durante su estancia en Madrid, Lula abogó por la necesidad de "impulsar un movimiento de paz" que permita una salida al conflicto en Ucrania.Cabe recordar que España —como miembro de la OTAN— ha condenado la operación militar rusa en ese país, iniciada en febrero de 2022, y apoya a Kiev en el marco del conflicto.Al participar de la clausura del Encuentro Empresarial España-Brasil, el presidente sudamericano resaltó la necesidad de "intentar encontrar un denominador común para lograr la paz"."La política de Brasil es de no alineamiento activo. En las últimas semanas, el asesor presidencial de Lula visitó Moscú, fue recibido por el presidente Vladimir Putin. Y más recientemente el canciller ruso fue recibido por Lula en Brasilia", opinó Silva Barros.De acuerdo con el analista, "Brasil busca el diálogo y no apoyar a ninguna parte [del conflicto en Ucrania]. El país no está alineado ni con EEUU ni con Rusia".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la solicitud de renuncia a su gabinete por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.Conversamos con Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, quien opinó que se trata de una decisión relacionada con las fisuras en la interna del Pacto Histórico, coalición que llevó a Petro al poder.En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, conversó telefónicamente con su par chino, Xi Jinping. Ambos mandatarios abordaron el conflicto militar en el país europeo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

