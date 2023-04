https://sputniknews.lat/20230426/petro-responde-a-la-hegemonia-de-eeuu-america-no-puede-ser-un-espacio-de-sanciones-1138631113.html

Petro responde a la hegemonía de EEUU: "América no puede ser un espacio de sanciones"

A unos días de su reciente visita a Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que América debe ser una tierra libre de las políticas de... 26.04.2023, Sputnik Mundo

Durante años, Venezuela ha sido víctima de las sanciones comerciales y económicas por parte de Washington. Sin embargo, esa práctica no ayuda a la estabilidad ni a la prosperidad de la región, apuntó Petro. "En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo: establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones, [pero] también el otro riel, del levantamiento de las sanciones", agregó en referencia a las sanciones coercitivas impuestas por la Casa Blanca al país caribeño. La propuesta colombiana sugiere la reincorporación de Caracas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), del que el país sudamericano salió en 2012, argumentando que sirve a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno de Petro propone el levantamiento paulatino de las sanciones por parte de Estados Unidos. "Entrar al CIDH sería, en mi opinión, una gran conquista; establecer un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones, también sería una gran conquista", dijo Petro. "Ojalá que al final, la gran conquista, es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad (...), que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad", aseveró.Un diagnóstico sobre América LatinaPreviamente, Gustavo Petro distinguió lo que, a su modo de ver, son los dos grandes procesos en "esta esquina de América del Sur: el proceso de paz colombiano [y] el proceso político de diálogo en Venezuela". Ambos procesos, reconoció el gobernante, se enmarcan en la desigualdad característica de América Latina, resultado, entre otras cosas, de la política antidrogas impulsada desde Washington a finales de la década de 1960 —durante el Gobierno del expresidente Richard Nixon—, que ha sido "la más violenta"."Nuestros países, con algunas excepciones en la historia, han buscado convivir en paz. Nosotros (...) hemos nacido con la idea común de construir democracias (...), a pesar de que ha habido dictaduras, destrucción de derechos humanos, genocidios indudables", aseguró Petro.Asimismo, para el jefe de Estado colombiano, la sociedad más desigual del mundo arroja un pueblo pobre que busca garantizar su derecho a la vida y a la dignidad. Sin embargo, desde otras perspectivas, las de los grandes capitales, que a veces no parecieran entender lo que pasa con esa desigualdad, el proyecto democrático de América Latina ha sido vulnerado, refirió. Ejemplos de lo anterior son todas las dictaduras en la región que fueron orquestadas desde Washington, empezando en 1973, cuando el presidente chileno Salvador Allende murió durante el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. Pese a esos antecedentes, Petro mostró confianza en que la historia de América Latina está en manos de los latinoamericanos. "Yo creo que el proyecto democrático de América Latina puede ser más profundo, más rico, más multicolor que los que se han podido producir en Europa y en los Estados Unidos", declaró.Este 25 de abril, Colombia congregó a representantes de al menos 20 países para dialogar sobre el proceso político de Venezuela. El alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, el principal asesor presidencial estadounidense, Jon Finer, y líderes de la oposición venezolana fueron algunos de los asistentes. El líder opositor venezolano Juan Guaidó no fue invitado, lo cual fue interpretado por varios especialistas como un duro golpe a la oposición.El objetivo de la conferencia internacional es promover el diálogo en Caracas, dar garantías sobre un calendario electoral en ese país y dirigirse hacia un levantamiento de las sanciones contra Venezuela.La reunión —que fue anunciada inicialmente en marzo por Gustavo Petro— se enmarca en un giro en las relaciones internacionales entre ambos países latinoamericanos y tiene lugar luego de la visita del dirigente sudamericano a Washington, durante la que el líder del Pacto Histórico mantuvo una reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien conversó, entre otros temas, sobre la situación política de Venezuela.

