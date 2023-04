https://sputniknews.lat/20230426/por-que-hay-cada-vez-menos-curas-en-espana-las-razones-de-la-crisis-de-vocacion-religiosa-1138638887.html

¿Por qué hay cada vez menos curas en España? Las razones de la crisis de vocación religiosa

¿Por qué hay cada vez menos curas en España? Las razones de la crisis de vocación religiosa

En España hay menos aspirantes que nunca al sacerdocio y una parte creciente del alumnado estudia en los seminarios de las órdenes religiosas más... 26.04.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con los datos publicados en marzo por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la institución eclesiástica administrativa que integran todos los obispos de las diócesis de España y Andorra, el número de seminaristas matriculados en el curso 2022-2023 llega solo a 974, 54 menos que el curso anterior, cifra que confirma la tendencia descendente de los últimos años y que jalona por primera vez el hito de ser inferior al millar.Además, la ordenación sacerdotal bajó de la centena en 2022, cuando solo 97 seminaristas se ordenaron como sacerdotes (28 menos que en 2021). En total, entre 2012 y 2019, la Iglesia española ha perdido a casi 4.000 sacerdotes y monjas. Para ser exactos y de acuerdo a las estadísticas de la CEE, 2.387 sacerdotes (el 12,3% de los que había en 2012) y 2.160 monjas de clausura (el 19,8%).Y en el contexto de la actividad celebrativa, los últimos tiempos evidencian asimismo una especie de crisis sacramental, marcada por el declive imparable en la celebración de matrimonios religiosos y bautizos, no tanto las comuniones. En la actualidad, los matrimonios católicos apenas representan el 20% frente al resto de carácter civil. Y menos de la mitad de los niños que nacen se bautizan."Donde hay que estar es en la calle"A primera vista podría extraerse la conclusión de que una crisis de fe amenaza con dejar sin curas las iglesias en un futuro próximo. "A mí no me alarman las cifras, curas para las parroquias va a haber siempre", comenta a Sputnik Javier Baeza, párroco de la iglesia San Carlos Borromeo en Madrid.Al respecto, el padre Baeza recuerda que el Camino Neocatecumenal, organización católica fundada por el laico Kiko Argüello y comúnmente conocida como los kikos, parece disponer siempre de la capacidad de nutrir los seminarios. "Ellos tienen esa fuerza, sacan vocaciones y seminaristas a decenas si hace falta", asegura al señalar que aunque sea así "donde hay que estar es en la calle" y explica a continuación que las actuales estadísticas entrañan la necesidad de hacer "cambios radicales". El cambio es inevitable, concuerda el sacerdote Pachi Canseco también en declaraciones a Sputnik. "Aunque no va a ser inmediato, va a ser a largo plazo, porque no hay una receta clara", explica, asumiendo con naturalidad los cambios operados en la sociedad española, lejos ya de aquel país en el que los seminarios se llenaban también por la posibilidad de estudiar o, en el caso de la posguerra, incluso por la posibilidad de comer.Este religioso asturiano relata el caso de su pueblo natal, Pola de Lena, donde su párroco atiende 13 parroquias. "Es un esfuerzo enorme y se pierde cercanía, algo fundamental. Así que la disminución de seminaristas llevará a que la pastoral no gire tanto en torno a la figura del sacerdote", asegura."Yo entiendo poco de estas estadísticas porque, afortunadamente, cada vez estoy más lejos de toda la estructura eclesial", señala Baeza, sacerdote atípico. De presencia imponente, no viste hábitos ni luce alzacuello, y la flexibilidad es el marchamo de su actividad litúrgica. A falta de obleas, ha llegado a consagrar hasta las rosquillas que llevaba una feligresa. "Y más cosas", relata. Dedicado por completo a una incesante labor humanitaria en el barrio de Vallecas, da acogida a emigrantes sin papeles y refugiados. "Tengo en mi casa viviendo a nueve personas. Seguimos atendiendo a muchísima gente", dice, lamentando que tras la pandemia desaparecieran las colas físicas para solicitar el estatus de refugiado, pero ese no es el problema. "Es muy difícil obtener cita electrónica. Ahora empiezan a venir muchos peruanos".¿Qué causa esta situación?Múltiples y complejos factores, advierten los religiosos consultados. "El cambio cultural que estamos viviendo es enorme. Como dice el papa Francisco, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y cuesta mucho vincularse a una institución", explica el padre Pachi Canseco, haciendo alusión a las causas externas."La disminución de la natalidad en España es otro factor muy evidente, respecto a otros momentos culturales supone un cambio enorme, pues repercute directamente en las vocaciones de cara al seminario", afirma. Y si al bajo número de nacimientos se suma el escaso porcentaje (18,8%) de españoles que se declaran católicos practicantes, "la cantera potencial de vocaciones se reduce de manera drástica".En el seno de la propia Iglesia pueden hallarse otras razones, señala el padre Canseco, como "la falta de una cultura vocacional" y la "dificultad cultural de plantearse proyectos de vida estables a largo plazo", circunstancia que también afecta a la vida matrimonial. "Yo experimenté el sentimiento de la vocación a los 17 años, esa necesidad de seguir a algo y a alguien. Pero ahora no veo cómo los jóvenes pueden sentir la necesidad de acabar en un seminario", admite el padre Baeza.La juventud es claveSegún datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril de 2023, solo el 18,8% de la población española se define como católica practicante. Los jóvenes suponen el estrato poblacional menos practicante: en 2022, apenas el 8,9% de las personas de entre 25 y 34 años. En edades menores, la juventud tampoco halla actualmente modelos de referencia en la Iglesia que puedan desembocar en vocación religiosa."Se necesita trabajar en una pastoral que cultive el sentido de vocación y cambiar la imagen del sacerdote", afirma el padre Canseco. La situación, no obstante, no es óbice para hallar la colaboración de los jóvenes en actividades promovidas por la Iglesia. Es más, la de San Carlos Borromeo incluso acoge iniciativas externas. "Aquí han venido a desarrollar actividades universitarios agnósticos", recuerda el padre Baeza, cuya parroquia es también visitada por personas de otros credos. "No hay ningún problema con los musulmanes, solo uno dijo al principio que no quería estar con un cura católico. No hacemos proselitismo", explica.El estilo y labor social de Baeza no siempre cayeron bien en las altas esferas de la jerarquía católica española, donde algunos le consideraban más bien un trabajador social antes que un párroco. La anterior dirección del arzobispado de Madrid llegó a retirar la condición de parroquia a la Iglesia de San Carlos Borromeo y la rebajó a centro pastoral por no respetar la liturgia y organizar rezos conjuntos con la comunidad musulmana, aunque actualmente puede celebrar todos los sacramentos.Imagen negativa"Hay una pérdida de credibilidad de la Iglesia entre los jóvenes", afirma Canseco al señalar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia como una de las grandes causas internas de la crisis del sacerdocio. "Tú no te identificas con un modelo en el que el cura es un abusador", precisó.El ejercicio del compromiso cristiano puede ser una forma de despojar a la institución de esa imagen negativa, explica Javier Baeza, que no concede tanta importancia a los símbolos litúrgicos como a la acción comprometida. "Pero eso no significa que a mí me guste el show. Por ejemplo, no me gustó la Fiesta de la Resurrección que montaron el otro día en la plaza de Cibeles", dice en referencia al concierto organizado por la Asociación Católica de Propagandistas el 15 de abril con artistas como Carlos Baute o Andy y Lucas, entre otros.Fe y vocaciónPreguntado por la crisis de fe, el padre Baeza desliga la fe de la vocación y ve "difícil" hallar nuevas vocaciones. "La fe no está [solo] en la Iglesia", sentencia. Y cita al jesuita vasco Jon Sobrino para explicar tal argumento: "La Iglesia no puede ser puerto de llegada; si acaso, será faro"."La vocación es tu lugar en el mundo", añade Pachi Canseco, aludiendo y parafraseando el título de la película del argentino Adolfo Aristaráin, Un lugar en el mundo. "La vocación de los laicos es fundamental, hay que colaborar con ellos porque son mayoría", afirma, entendiendo tal paso como parte del cambio que está por venir y que puede extender competencias fuera del sacerdocio.Clericalismo y relativismoPreguntados por el margen de maniobra para revertir la actual situación, ambos clérigos coinciden en la necesidad de superar el clericalismo de la Iglesia, entendido como una postura de "abuso de poder", en palabras de Canseco, que añade que la Iglesia no son los curas: "Solo somos el 1%, y bendito sea Dios que así sea".Falta espiritualidad y hay que favorecer su deseo, observa este religioso. En el pasado se ha achacado a la cultura del "relativismo" la crisis de fe existente en Occidente, pero no es un buen argumento a juicio de este sacerdote "porque el relativismo es la interpretación negativa del cambio social, pero la sociedad ha descubierto otras cosas", explica. Para Baeza, el relativismo entendido como arma arrojadiza tiene doble filo "porque la institución eclesiástica suele ponerse de lado frente a otros relativismos, como el empresarial, que hace que muchas empresas defrauden o que no respeten las condiciones laborales de muchos trabajadores"."El clericalismo es un problema y también la falta de transparencia", destaca Javier Baeza, refiriéndose no solo a los casos de abusos sexuales. En su opinión, "tal vez lo mejor sería que la institución eclesiástica cayese" para que se obren cambios de envergadura. En cualquier caso, la Iglesia está actualmente teniendo "un baño de realidad", agrega Canseco al asegurar que hay parroquias donde los curas están cambiando por influencia de los propios feligreses.Los seminarios, a revisiónEn un contexto de seminaristas a la baja, más de un tercio del grueso del alumnado lo componen ya representantes del Opus Dei y del Camino Neocatecumenal, organizaciones que se distinguen por su conservadurismo. A simple vista, el dato puede resultar paradójico; ante una necesidad de cambio, el futuro inmediato de la Iglesia parece estar en manos del sector más inmovilista."Su liturgia es más cuidada. Por otro lado, es llamativo que bastantes congregaciones de monjas de clausura y nuevos movimientos como lesu communio sigan teniendo vocaciones", observa Pachi Canseco.

