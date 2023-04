https://sputniknews.lat/20230426/que-pasara-con-el-fracking-en-colombia-con-las-nuevas-politicas-de-petro-1138632766.html

¿Qué pasará con el 'fracking' en Colombia con las nuevas políticas de Petro?

El ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, Ricardo Roa, fue designado por el directorio de Ecopetrol como nuevo presidente de la petrolera estatal el pasado 12 de abril.Al asumir funciones el 24 de abril, en rueda de prensa con medios colombianos, Roa expuso su posición respecto al fracking, herramienta para la extracción de hidrocarburos sobre la que el presidente Gustavo Petro se ha mostrado contrario desde su campaña electoral.La técnica del fracking consiste en la fracturación del subsuelo mediante agua a presión y químicos para extraer petróleo y gas, lo cual conlleva riesgos ambientales y geográficos. Por ese motivo, este método de extracción ha sido criticado por ambientalistas y todo tipo de organizaciones. La postura contraria al fracking del presidente Petro llevó a la suspensión de proyectos pilotos de exploración con esta técnica en noviembre de 2022.En la actualidad, el Congreso de la República se encuentra sancionando un proyecto de ley que prohíbe la extracción petrolera mediante el fraccionamiento hidráulico, a lo que el presidente de Ecopetrol aseveró que "nos acogeremos a la legalidad que disponga ese proyecto de ley"."Tenemos que mirarlo en los dos contextos: nacional e internacional. Entiendo que Ecopetrol había suscrito unos contratos para pilotos de fracking y debo revisar cuál es el estado de los contratos", afirmó el Roa.No obstante, la autoridad de Ecopetrol no descartó usar esta técnica en el futuro. Si los desarrollos tecnológicos permitieran emplear el fracking "sin afectación, sin gran impacto en los ecosistemas, en los recursos hídricos, cabría la alternativa de repensarlo", precisó Roa.Ecopetrol aporta alrededor del 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Dentro de sus múltiples inversiones, mantiene prospecciones petroleras vía fracking en otras latitudes, como en Texas, Estados Unidos.Sobre esta operación con fracking fuera de las fronteras colombianas, Roa indicó que "he escuchado que es un activo rentable, con eficiencias y tecnologías protectoras del medio ambiente"."Una empresa responsable, que se deba a un gobierno corporativo, no toma decisiones de desinvertir o invertir sin el ejercicio racional y económico, y sin el sustento de sostenibilidad que hay que darle", complementó el presidente de Ecopetrol, según consigna el medio colombiano Pulzo.Sobre la postura del presidente Petro de no otorgar nuevos contratos de prospecciones petroleras, Roa destacó que "sin contratos tenemos que ser capaces con lo que hay", a la vez que agregó que la producción de hidrocarburos se mantendrá estable.Roa destacó que, "entre 2016 y 2018 no hubo un solo contrato de exploración nuevo y, sin embargo, la producción subió". En Colombia, "hay 21,4 millones de hectáreas asignadas para buscar petróleo, y en exploración hay 2,4 millones de hectáreas, lo que indica que las petroleras tienen un amplio rango para ser más competitivos, sin nuevos contratos", concluyó.

