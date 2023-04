https://sputniknews.lat/20230426/un-incidente-muy-grave-un-cohete-sueco-se-estrella-en-noruega-1138658050.html

"Un incidente muy grave": un cohete sueco se estrella en Noruega

Un cohete dedicado a las investigaciones científicas lanzado por Suecia desde su puerto espacial de Esrange se desvió de su trayectoria y terminó su vuelo en... 26.04.2023, Sputnik Mundo

Poco después del lanzamiento, el cohete ascendió con seguridad hasta una altitud de 250 km, donde se llevaron a cabo experimentos a bordo en condiciones de gravedad cero. El punto de aterrizaje imprevisto se encuentra a una altitud de aproximadamente 1 km en una cadena montañosa a 40 km al noroeste del lugar de aterrizaje planeado.Mientras tanto, desde el Ministerio de Exteriores noruego calificaron como muy serio cualquier actividad no autorizada en la frontera noruega, y el derribo de un cohete con carga útil es precisamente uno de esos casos. Se trata, como afirman las autoridades noruegas, de "un incidente muy grave que podría causar muchos daños".Aclaró que los restos de este tipo de misiles pueden estar contaminados con combustible u otros materiales tóxicos. Desde el Ministerio señalaron que los trabajos de recuperación no debían comenzar sin permiso de las autoridades de Noruega.En este contexto, desde la Autoridad de Aviación Civil noruega subrayaron que solo se habían enterado del accidente por un comunicado de prensa tardío de la Corporación Espacial Sueca y que no hubo ningún contacto directo.El Centro Espacial de Esrange se fundó en 1964 a unos 40 km al este de la ciudad minera de Kiruna, en el condado sueco de Norrbotten. Se dedica principalmente a la investigación científica con globos a gran altitud, la investigación de la aurora boreal, el lanzamiento de cohetes y el seguimiento de satélites. Se dice que su ubicación en un vasto páramo es ideal para el lanzamiento de satélites. Durante décadas se han lanzado cientos de cohetes y globos estratosféricos. La base está rodeada por una amplia zona de aterrizaje, aproximadamente dos veces mayor que Luxemburgo.

noruega

suecia

