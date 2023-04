https://sputniknews.lat/20230427/marco-enriquez-ominami-el-voucher-educativo-es-atractivo-porque-vende-la-falsa-idea-de-libertad-1138744077.html

Marco Enriquez-Ominami: "El voucher educativo es atractivo porque vende la falsa idea de libertad"

Marco Enriquez-Ominami: "El voucher educativo es atractivo porque vende la falsa idea de libertad"

El sistema de subsidios en educación de Chile comenzó a resonar en Argentina a partir de ña propuesta del candidato libertario a la presidencia, Javier Milei... 27.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-27T22:20+0000

2023-04-27T22:20+0000

2023-04-27T22:20+0000

cara o ceca

argentina

gustavo petro

javier milei

grupo de puebla

marco enríquez-ominami

educación

educación pública

colombia

gobierno de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1b/1138743921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b0aef6a1b889167b1345e83528d18aa.png

Marco Enriquez-Ominami: “El voucher educativo es muy atractivo porque vende la falsa idea de libertad” Marco Enriquez-Ominami: “El voucher educativo es muy atractivo porque vende la falsa idea de libertad”

Argentina ha tenido desde comienzos del siglo XX un sistema de educación pública libre, laica, gratuita y obligatoria, que ha sido un diferencial del país por la capacidad igualadora de las distintas clases sociales.En las últimas décadas, las dificultades económicas han llevado a que la calidad del sistema se degrade por falta de inversión, mantenimiento y modernización, a la vez que los salarios de los maestros no llegan a cumplir con las demandas. En consecuencia, debido a los conflictos gremiales, se pierden días de clase en los colegios estatales.Javier Milei- candidato a presidente por La Libertad Avanza-, instalaron en la agenda pública la discusión de la educación y propone adoptar un sistema de subsidios a las escuelas públicas, donde a los estudiantes se les otorga un voucher para que elijan libremente dónde estudiar y las instituciones "compitan" entre sí por el alumnado. Esta modalidad sería similar a la que utiliza Chile.Marco Enriquez-Ominami, ex candidato presidencial de Chile y fundador del Grupo de Puebla, sostuvo en Cara o Ceca que "el voucher es muy atractivo porque vende la falsa idea de libertad, porque para elegir debe haber oferta, pero si esta está sometida a la demanda, se pierde la promesa de diversidad".Enriquez-Ominami celebró la creación de una empresa nacional del litio en Chile, llevada adelante por el presidente Gabriel Boric: “en su Gobierno bierno mediocre ha hecho algo trascendental y ha estado muy inteligente con su propuesta. El litio es un oro”.El presidente colombiano renovó su gabinetePetro ya había criticado a sus funcionarios, señalando que necesita un equipo "que trabaje de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones".Entre los cambios más importantes están los de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, considerado un nombre de confianza de los mercados; el de Interior, Alfonso Prada; y la de Salud, Carolina Corcho, muy criticada por algunos sectores por su proyecto de reforma de la salud que en parte fue el detonante de la crisis ministerial."Petro se rodeó de un grupo de colaboradores muy cercanos y terminó arropándose con personas de su confianza, con las que tiene más afinidad. El ministro de Hacienda [Ricardo Bonilla] ya había trabajado con él en Bogotá y no representa un cambio drástico políticamente", sostuvo en Cara o Ceca Luis Angel Pérez Ruiz Analista Politico, miembro del Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia.Además, explicó lo que implica la reforma de salud que se está llevando adelante: "le da más poder al Estado para fortalecer el sistema y el control de los recursos. Ahora son las entidades privadas quienes administran los fondos, y el Gobierno quiere que eso lo maneje el Estado, en cambio".

argentina

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, gustavo petro, javier milei, grupo de puebla, marco enríquez-ominami, educación, educación pública, colombia, gobierno de colombia, аудио