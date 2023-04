https://sputniknews.lat/20230427/secretario-de-gobernacion-mexicano-calderon-se-caracteriza-por-su-entreguismo-a-los-extranjeros-1138717994.html

Secretario de Gobernación mexicano: Calderón se caracteriza por "su entreguismo a los extranjeros"

Secretario de Gobernación mexicano: Calderón se caracteriza por "su entreguismo a los extranjeros"

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, dijo que la reunión entre el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) y la presidenta de... 27.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-27T16:58+0000

2023-04-27T16:58+0000

2023-04-27T16:58+0000

américa latina

felipe calderón

méxico

política

dina boluarte

perú

lima

alianza del pacífico

genaro garcía luna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1a/1138668764_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9acf640ec99dec7519a16419d692e812.jpg

El 25 de abril, Calderón visitó Lima con motivo del décimo segundo aniversario de la Alianza del Pacífico. En el evento, el exjefe del Ejecutivo nacional comentó que anteriormente las naciones que conforman ese bloque tenían una relación amistosa "sin prejuicios y sin complejos".Posteriormente, Boluarte hizo énfasis en que no renunciará a sus intenciones de encabezar de manera pro tempore la Alianza, en referencia a las confrontaciones que sostiene con el Gobierno mexicano sobre este tema.Agregó que Calderón no es un político al que le caracterice un sentimiento nacionalista."A nadie se le olvida la operación 'Rápido y furioso' por la que hay un pendiente y es que responda por las muertes de muchos inocentes (…) Esa estrategia supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias norteamericanas, entraran armas a territorio nacional. Esas iban a tener un chip localizador y se harían llegar a la delincuencia organizada y, con ello, los iban a ubicar y poder detenerlos. En realidad, entraron muchas armas, ninguna dotada de esa tecnología y terminaron armando a bandas de la delincuencia organizada", expuso el funcionario mexicano.El titular de la Segob hizo énfasis en que hay pesquisas en la Corte Internacional de Justicia, mejor conocida como La Haya, contra el expresidente mexicano."Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo. La justicia tarda en llegar, pero llega, más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Calderón, está preso en EEUU (…)", recordó López Hernández.¿Qué pasa entre Perú y México con la Alianza del Pacífico?La Alianza del Pacífico es un mecanismo de cooperación e integración económica conformado por México, Colombia, Perú y Chile.En febrero de este año, el mandatario de México, país que detenta la presidencia pro tempore, rechazó entregarla a Perú por oponerse al Gobierno de Boluarte, al que calificó de "espurio"."No quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan", apuntó López Obrador el 17 de febrero.Ante ello, Boluarte afirmó que en vez de privilegiar la "institucionalidad y el pragmatismo de la alianza", México apuesta por las "cuestiones ideológicas".

https://sputniknews.lat/20230426/peru-lamenta-que-mexico-no-le-entregue-la-presidencia-de-la-alianza-del-pacifico-1138637641.html

https://sputniknews.lat/20230220/con-la-crisis-en-el-peru-que-pasara-con-la-alianza-del-pacifico-1135987070.html

méxico

perú

lima

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

felipe calderón, méxico, política, dina boluarte, perú, lima, alianza del pacífico, genaro garcía luna