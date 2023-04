https://sputniknews.lat/20230427/un-congresista-republicano-presenta-una-resolucion-contra-amlo-en-eeuu-1138689873.html

Un congresista republicano presenta una resolución contra AMLO en EEUU

Según el documento presentado por el representante texano, el mandatario latinoamericano busca entrometerse en el proceso electoral que se realizará el próximo año en Estados Unidos. Y es que algunos integrantes del Partido Republicano no vieron bien que López Obrador, en marzo pasado, haya emprendido una campaña para informar a la población de origen mexicano sobre la "manera alevosa y prepotente" con la que actúan los republicanos que quieren validar las operaciones militares estadounidenses en México, bajo el argumento de que los cárteles de la droga sean declarados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).La resolución propuesta por Dan Crenshaw —a la cual Fox News tuvo acceso— señala que el presidente mexicano ha violado ley estadounidense y los tratados internacionales al emitir comentarios que, según el legislador, representan un acto de injerencia política. Ante ello, Crenshaw solicitó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigir a López Obrador que se retracte de lo que dijo en marzo pasado, cuando anunció que México desplegaría una jornada de información para explicar a los connacionales que viven en dicho país sobre las intenciones republicanas. Asimismo, el congresista pidió al Departamento de Estado monitorear las actividades del Gobierno mexicano con la finalidad de evitar una posible injerencia en la política estadounidense. Además, pidió al presidente Joe Biden posicionarse al respecto. ¿Qué dijo López Obrador?En marzo pasado, en su conferencia de prensa diaria, el mandatario mexicano habló sobre los comentarios de los políticos republicanos Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw, quienes han buscado que Washington declare a los cárteles del narcotráfico como terroristas y, con ello, conseguir que el Ejército de Estados Unidos intervenga en el país latinoamericano. "Hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reunido con los cónsules para [comunicarle] a los mexicanos que viven y trabajan ahí, y a todos los latinoamericanos y estadounidenses, de la manera alevosa y prepotente en que actúan esos legisladores e informar de los que estamos haciendo, de que es falso que no estemos nosotros atendiendo el problema", comentó el presidente.También afirmó que, si no se tomaran acciones de combate contra la delincuencia como las que implementa su Gobierno, "México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y la organizada. Habría, como lo hubo en el tiempo de [Felipe] Calderón, un narco Estado, pero ya no existe en el país. Hay una auténtica democracia. El Gobierno es del pueblo, no de las élites, no de las mafias económicas o políticas. Esa es la diferencia ahora".El 13 de marzo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país como parte de la campaña informativa sobre las acciones de las autoridades mexicanas en contra del crimen organizado. Dos días después, López Obrador sugirió la sustitución del fentanilo empleado con fines médicos por otras sustancias. Para lograr este propósito, anunció que consultaría a especialistas y científicos del país.

