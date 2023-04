https://sputniknews.lat/20230428/amlopedia-la-plataforma-que-desentrana-cada-momento-de-las-mananeras--video-1138738513.html

AMLOPEDIA: la plataforma que desentraña cada momento de las 'mañaneras' | Video

AMLOPEDIA: la plataforma que desentraña cada momento de las 'mañaneras' | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es popular en su país por realizar conferencias de prensa de lunes a viernes, sin falta.

El desarrollador independiente mexicano Magio Bustillos es el creador detrás de este proyecto, donde desentraña las 1.105 mañaneras, de las cuales, 1.087 han sido encabezadas por el propio mandatario; las 18 restantes fueron dirigidas por quienes han liderado la Secretaría de Gobernación: Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández, quienes tomaron la batuta las tres veces que el presidente mexicano contrajo COVID-19.La inspiración del especialista; sin embargo, está lejos de la política: surgió de los videojuegos."Hay un show que a veces veo y lo conducen Artemio Urbina y Rolman. Artemio es una leyenda de los videojuegos en México. Ambos hacen un programa en vivo por las noches, muy sin avisar y sin nada. Ahí, la gente les pregunta cosas en el chat de la transmisión en YouTube y ellos tienen un sistema que hicieron, donde anotan en qué momento del video respondieron. Así puedes buscar los cuestionamientos que les han hecho y cuál fue la contestación", comenta en entrevista para Sputnik.Bustillos refiere que, durante año y medio, estuvo pensando en cómo hacer la plataforma enfocada en las conferencias matutinas de López Obrador. No obstante, el momento decisivo ocurrió hace tres meses, de la mano de la llegada de herramientas que transcriben video a texto.A esto se suma la capacidad de las computadoras con las que procesa toda la información de las conferencias que, en promedio, duran 114 minutos. Por cada video, un ordenador tarda 45 minutos en codificar y desmadejar el contenido.¿Qué puede encontrarse en la AMLOPEDIA?Esta plataforma se lanzó públicamente el 24 de abril y tiene todas las conferencias matutinas del presidente de México, incluidas aquellas que realizó fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, que son 114. De estas, la mayoría se llevaron a cabo en los estados de Veracruz (10), y Sonora y Oaxaca, empatadas con siete ediciones. La primera conferencia itinerante fue en Nuevo León, el 20 de febrero de 2019.También se pueden hallar las mañaneras encabezadas por la extitular de Segob, Olga Sánchez Cordero, y el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Igualmente, están las conferencias de mayor y menor duración, que fue la del 26 de diciembre de 2022, con una extensión de 3 horas con 40 minutos y 32 segundos, y la de 13 de junio de 2019, con un tiempo de 36 minutos y 26 segundos. La primera de todas ocurrió el 3 de diciembre de 2018 y duró 52 minutos con 12 segundos. Posteriormente, el sistema, que funciona con inteligencia artificial, divide la conferencia en frases y, cuando esta encuentra una coincidencia entre texto y video, la AMLOPEDIA dirige al usuario a ese apartado.Como persona usuaria, lo único que se debe hacer es ingresar al sitio https://amlopedia.org/ y escribir la palabra deseada. Lo que se desplegará es un listado de momentos con texto y video en los que tanto López Obrador como cualquiera de las personas que hablen en la mañanera mencionen ese término, esto incluye a los periodistas.El experto comenta que, en caso de que el usuario encuentre algún error o falte un dato, puede reportar esa falla a la cuenta de Twitter @magiobus y se corregirá a la brevedad.Para él, algunas de sus conferencias favoritas son aquellas donde el mandatario latinoamericano proyecta memes o videos de caricaturas como Don Gato y su pandilla.¿Para quién está dirigida la AMLOPEDIA?Bustillos señala que, aunque es una herramienta que a la vista del público parece sencilla, tiene un arduo trabajo detrás, por lo que necesita recursos.Por ello, la AMLOPEDIA cuenta con dos tipos de membresías. La primera cuesta 150 pesos mexicanos —poco más de ocho dólares— al mes. La segunda, que está enfocada en periodistas, escritores e investigadores, tiene un precio de 500 pesos mexicanos (alrededor de 27 dólares).Quienes adquieren ese beneficio pueden obtener búsquedas ilimitadas, guardar videos, entre otros.Si se recurre a la plataforma en la modalidad gratuita, el usuario solo tendrá derecho a 25 búsquedas globales al mes."Lo empecé primero para divertirme y hacer memes, pero eventualmente sí se convirtió [en un proyecto a monetizar]. Los clientes principales son, en primer lugar, los periodistas. En mi cabeza estaba pensando 'creo que hay gente que ve en las mañaneras todos los días para sacar notas y esto le podría ayudar bastante'. El otro grupo son los creadores de contenido, que si quieren hacer memes o lo que sea, puedan [realizarlos]. Por eso los costos de los planes son accesibles", detalla el especialista.Un aporte más allá de la políticaBustillos hace énfasis en que la AMLOPEDIA no tiene fines partidistas; su único propósito, dice, es mostrar la información, de manera clara y precisa, que se expone en cada mañanera.El desarrollador sostiene esta postura, a pesar de que en una conferencia matutina, el Gobierno de López Obrador mencionó a su proyecto como una muestra del buen manejo de la información que se vierte en ese espacio, que ha sido criticado por los opositores al obradorismo como una plataforma de propaganda gubernamental o de ataques contra la prensa crítica. "Creo que el reto más grande es seguir construyendo cosas poco a poco junto a la gente que ya está usando [la plataforma], preguntarle '¿cómo vas?', '¿qué te parece?', '¿qué necesidades tienes ahora?', '¿qué le agrego o le quito?' (...). Hay que identificar [lo que te pide el público] y dar tiempo. El desafío es que el proyecto siga vivo, porque si no empieza a vender o lo que sea, puede que en algún momento lo deje de alimentar. Considero que sí es una herramienta chida [buena], pero, de alguna manera, tiene que sostenerse", subraya.Al ser cuestionado sobre si mantendrá la plataforma para la persona que, tras los comicios de 2024, sustituya a López Obrador en el cargo, el desarrollador independiente dice que, por el momento, no lo contempla, ya que esta clase de proyectos pueden emplearse en diversas industrias."Como desarrollador, y al hacer mis proyectos independientes, a veces trabajo con empresas y sé que esta labor también puedo realizarla. Creo que ahorita está bien como se encuentra (...) Desconozco en dónde más podría tener mucho valor en este instante, pero a lo mejor puede que termine realizando desarrollos alternos [a la AMLOPEDIA]. Aún no tengo nada en mente, pero puede ocurrir", concluye.

