Así fue cómo vendió AMLO el avión presidencial de México a Tayikistán

México por fin logró vender su avión presidencial a Tayikistán, un país poco conocido entre la población mexicana, pero cuyo nombre ahora protagoniza los...

El Gobierno tayiko concretó el trato por un precio de 1.658 millones pesos, es decir, cerca de 92 millones de dólares.Después de varios intentos fallidos de vender el avión, el presidente de México propuso rifarlo y organizó una venta de boletos entre empresarios y público en general que, finalmente, no prosperó. Otra propuesta fue que se integrara como parte de la flota para una eventual aerolínea comercial controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o que fuera rentado para fiestas, bodas o fiestas de quince años.Al final, logró venderse a este país que fue una de 15 repúblicas que constituyeron la Unión Soviética, disuelta en 1991.Sin embargo, al cerrarse el acuerdo, quedaron algunos detalles pendientes, que fueron aclarados por el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) de México, Jorge Mendoza Sánchez, quien además detalló cómo fue el proceso de compraventa de la aeronave, la cual, según el presidente López Obrador, es un símbolo de la corrupción de los Gobiernos que lo antecedieron. ¿Qué características tiene el avión presidencial?El avión presidencial lleva el nombre de José María Morelos y Pavón, uno de los caudillos más importantes de la independencia de México. Es un modelo Boeing 787-8, con capacidad para 80 pasajeros. De acuerdo con el director general de Banobras, es un prototipo de una línea especial que realizó la empresa de aeronáutica, por lo que no fue empleado por aerolíneas comerciales.Se fabricó en 2010 y fue adquirido en 2012 por el Gobierno mexicano, que en esa época encabezaba Felipe Calderón. Sin embargo, se utilizó hasta el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Tiene 1.759 horas de vuelo y se equipó para uso ejecutivo. Entre los diversos menesteres con los que cuenta la aeronave están una suite presidencial —con una caminadora, recámara propia y sala de juntas—, internet de alta velocidad y dormitorios con baños propios. El costo del avión según el tipo de cambio de aquella época fue de más de 2.931 millones de pesos (alrededor de 217 millones de dólares).De este presupuesto, 1.567,02 millones de pesos (114,61 millones de dólares) son de la aeronave, 1.055,91 millones de pesos (79,38 millones de dólares) para el equipamiento de la cabina y 308,32 millones de pesos (23,01 millones de dólares) para refacciones y accesorios.A la hora de la venta, señaló el director general de Banobras, el valor comercial fue determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de México (Indaabin). Para este año, el costo de la aeronave era de 1.657 millones de pesos (aproximadamente 91,5 millones de dólares).En 2020, el mandatario López Obrador llevó a cabo una de sus conferencias en el hangar presidencial donde se encontraba la aeronave.Criterios de ventaSegún Mendoza Sánchez, se siguieron cuatro criterios para vender el avión presidencial:Sin embargo, la intención de vender la aeronave tiene una larga data. El 2 de diciembre de 2018 se hizo el anuncio formal de enajenación. En febrero de 2019, se firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para promocionar el José María Morelos y Pavón.Un año después, el 22 de julio de 2020, el avión volvió de Victorville, Estados Unidos, a territorio mexicano. El 31 de marzo de 2023 se transfirió la aeronave al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) para su enajenación. De 2019 a 2023 existieron 94 intenciones de venta, en su mayoría durante 2019 y 2021 (86). No se concretaron 93 de ellas porque no eran serias las propuestas o lo ofrecido estaba por debajo del valor comercial. La última fue la de Tayikistán.Los detalles del acuerdo con TayikistánDespués de todo el procedimiento, finalmente, el 20 de abril de 2023 se cerró la compra con el Gobierno tayiko.El acuerdo fue realizado entre el Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales, dependencia de la Administración tayika y, del lado de México, participaron el Indaabin, INDEP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Banobras. La adquisición fue por 1.658.684.400 pesos (alrededor de 92 millones de dólares)."Se llevaron negociaciones largas de términos y condiciones y finalmente se hizo el cierre [de la transacción]", precisó el director general de Banobras.El funcionario mexicano comentó que los recursos de Tayikistán fueron trasladados de su Banco Central, a través del Banco Internacional de Pagos (BPI, por sus siglas en inglés), a México. Esta última institución retuvo por unas horas el dinero en una cuenta del Banco de México (Banxico).Después, Commerce Bank instruyó al banco BBVA para depositar el dinero al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a una de sus cuentas del banco HSBC en México. A su vez, el INDEP retuvo su comisión y transfirió el recurso correspondiente a Banobras para el arrendamiento. "Banobras aplicó estos recursos en sus cuentas para liquidar esta deuda con el Gobierno mexicano y vamos a transferir los remanentes a la Tesorería de la Federación", explicó el funcionario latinoamericano.¿Cuándo se va la aeronave?El director general de Banobras expuso que el avión presidencial será retirado de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este 28 de abril por la tarde (hora del centro de México). Al ser cuestionado sobre las refacciones de la aeronave, indicó que una parte de ellas está dentro del acuerdo de compraventa y que están negociando con la Administración tayika para que adquieran el resto."Espero que en los próximos días podamos terminar con ese proceso y obtener ese recurso", subrayó.¿En qué se invertirá el dinero de la venta del avión?Los más de 1.658 millones de pesos que pagó Tayikistán a México por el avión presidencial tendrán diversos destinos, consideró Mendoza Sánchez.El primero es el costo del arredramiento del avión, que está pactado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Sedena. Esto equivale a 1.229 millones de pesos.El segundo es el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que equivale a 196,8 millones de pesos. El siguiente es la comisión que cobra el INDEP por cada transacción; en este caso, es por 33,2 millones de pesos.El remanente que queda —198,9 millones de pesos— se resguardará en la Tesorería de la Federación."Sin embargo, en Banobras nos hemos comprometido con el presidente y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo que le paguen a Banobras se va a regresar en su totalidad al Gobierno mexicano para que se pueda utilizar, a través de un aprovechamiento, para la construcción de dos hospitales, uno en Oaxaca, otro en Guerrero, para mejorar así la calidad de los servicios de salud en esos estados", informó el funcionario mexicano.El director general de Banobras afirmó que el ahorro del Gobierno mexicano tras haber vendido el avión presidencial es de 336.1 millones de pesos, tan solo por intereses de arrendamiento de ese banco. Otro más es en gastos de operación y mantenimiento (135 millones de pesos).

