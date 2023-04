https://sputniknews.lat/20230428/caen-en-alaska-dos-helicopteros-ah-64-apache-tras-sus-vuelos-de-entrenamiento-1138754479.html

Caen en Alaska dos helicópteros AH-64 Apache tras sus vuelos de entrenamiento

Caen en Alaska dos helicópteros AH-64 Apache tras sus vuelos de entrenamiento

28.04.2023

La 11 División Aerotransportada informó a través de su cuenta de Twitter que los vehículos corresponden al Fuerte Wainwright del Primer Batallón de Ataque del Vigésimo Quinto Régimen de Aviación.Según dicha fuente, los helicópteros se desplomaron cuando regresaban de un vuelo de entrenamiento, pero no se precisaron las causas del accidente.A pesar de que no se dio información sobre un número de víctimas, el medio local Alaska News Source señaló que en cada vehículo aéreo viajaban dos personas.Horas después del percance, el diario The Washington Post reportó que en total habrían muerto tres militares, cuyas identidades no fueron reveladas.El Pentágono no se ha pronunciado sobre los hechos ni ha desmentido al medio citado.No es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. A finales de marzo pasado, un par de helicópteros de asalto HH-60 Black Hawk, también pertenecientes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, chocaron en el estado de Kentucky durante una sesión de entrenamiento. A causa de ese accidente, se reportó la muerte de nueve militares, quienes estaban adscritos a la División Aerotransportada 101. "Estoy muy triste por esta trágica pérdida y estoy trabajando con los líderes del Ejército para asegurarnos de que nuestros soldados y sus familias reciban el cuidado que sea necesario tras este accidente", dijo Lloyd Austin, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en aquella ocasión.

