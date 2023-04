https://sputniknews.lat/20230428/el-conflicto-en-sudan-es-consecuencia-del-colonialismo-europeo-1138773605.html

El conflicto en Sudán es "consecuencia del colonialismo europeo"



Tras el agravamiento del conflicto armado por el que atraviesa Sudán en la actualidad, el investigador del Observatorio del Sur Global, Ignacio Martín Ruíz...

El conflicto en Sudán es "consecuencia del colonialismo europeo"

Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han acordado un alto al fuego de 72 horas tras la muerte de unas 600 personas como consecuencia del conflicto entre ambas partes, según informó el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. En este marco, "conviene comprender que, desde que se independizó del Reino Unido, Sudán tiene un largo historial de inestabilidad política, como gran parte de los países de África", indicó el investigador argentino.Desde su independencia en 1956 hasta nuestros días, "en el país han ocurrido siete golpes de Estado y dos guerras civiles entre el norte de mayoría musulmana y el sur, que es predominantemente cristiano", explicó.También "hubo una guerra con Chad que tuvo relación con el conflicto étnico racial de Darfur, el cual se conoció como el primer genocidio del siglo XXI", expresó.Se espera un conflicto prolongado en SudánEn la actualidad, lo que sucede es que "se estaba negociando la inserción de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el ejército regular del país", dijo. Ante el fracaso de esas negociaciones, "está estallando este conflicto que vendría a dirimir cuál de las dos ramas militares es quien efectivamente ejerce el poder", expresó. Si no se lograse conciliar una "negociación que conduzca a la paz y una transición hacia un Gobierno democráticamente electo, este conflicto podría dar para largo", concluyó Ruíz.Bukele se distancia de la influencia norteamericana en CentroaméricaEl Gobierno salvadoreño intenta forjar una "política exterior soberana", expresó a Sputnik el analista salvadoreño Walter Fagoaga.Las afirmaciones del vicepresidente de El Salvador sobre la no alineación del país en la actual pugna geopolítica global "es muy acertada", dijo Fagoaga. Tras las graves consecuencias que implicó la Guerra Fría en Centroamérica, "El Salvador se la piensa bastante en no generar compromisos más allá de lo ideológico", indicó.En lo concerniente a los vínculos con EEUU, "se han visualizado ciertos niveles de tensión entre el presidente Bukele con algunos líderes del Gobierno norteamericano", indicó. Sin embargo, en términos concretos, "la cooperación bilateral ha mantenido cierto nivel de estabilidad", expresó. Si bien se han visualizado tensiones en este tiempo, desde la Embajada "se han sentado con diferentes actores políticos, incluido el Gobierno, por lo que se ha bajado el tono en la discusión bilateral", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la problemática en torno a la intensificación de las relaciones transnacionales.Teatro uruguayoEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con la actriz Josefina Trías, con quien dialogamos sobre la obra "Terrorismo emocional", la cual se presentará en el Teatro Solís de Montevideo los días 9 y 10 de mayo.

