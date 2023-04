"Es algo muy hipócrita": ¿por qué los reclamos desde EEUU contra México son contradictorios? | Video

https://sputniknews.lat/20230428/es-algo-muy-hipocrita-por-que-los-reclamos-desde-eeuu-contra-mexico-son-contradictorios-1138742748.html

"Es algo muy hipócrita": ¿por qué los reclamos desde EEUU contra México son contradictorios?

El congresista republicano Dan Crenshaw presentó una resolución en la que acusa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de querer interferir en... 28.04.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

seguridad

política

méxico

texas

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

marcelo ebrard

joe biden

A lo largo de la historia, Estados Unidos ha emprendido políticas exteriores de carácter injerencista y hasta intervencionista, con la única finalidad de mantener su hegemonía geopolítica y económica, asegura en entrevista con Sputnik Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Por ello, resulta contradictorio que algunos legisladores de ese país señalen que naciones como México pretenden interferir en sus asuntos internos, cuando la realidad apunta a que todo ha sido al revés, señala el experto. Según el documento presentado por el representante del estado de Texas, el mandatario mexicano busca entrometerse en el proceso electoral estadounidense, que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, y en el cual se definirá quién será el sucesor de Joe Biden, quien pese a sus intenciones de reelegirse no goza de buenos índices de aprobación ciudadana. Crenshaw y algunos otros integrantes del Partido Republicano no vieron bien que López Obrador, en marzo pasado, haya emprendido una campaña para informar a la población de origen mexicano sobre la "manera alevosa y prepotente" con la que actúan los republicanos que quieren validar las operaciones militares estadounidenses en México, bajo el argumento de que los cárteles de la droga sean declarados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).La resolución propuesta por Dan Crenshaw —a la cual Fox News tuvo acceso— señala que el presidente mexicano violó las leyes estadounidenses y los tratados internacionales cuando pronunció comentarios que, según el legislador, representan un acto de injerencia política.Al respecto, López Alvarado asegura que López Obrador ha actuado de forma correcta y conforme a los canales institucionales. Además, dice, el presidente de México apuesta por una relación de iguales, no por un vínculo en el que el país latinoamericano se vea subordinado a Washington. El especialista también recordó que el telón de fondo de todo este conflicto mediático y narrativo entre el Gobierno de México y algunos legisladores estadounidenses comenzó a raíz de la propuesta republicana de permitir que el Ejército de Estados Unidos pueda operar en suelo mexicano para combatir el narcotráfico. El tráfico ilegal de fentanilo es un asunto relevante en la actual agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Esta droga ha provocado la muerte de casi 200 estadounidenses por día, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Por ese motivo, las autoridades de ambas naciones han anunciado sus respectivos planes para combatir el consumo y trasiego ilegal de esa sustancia que es incluso más adictiva que la heroína, de acuerdo con las autoridades sanitarias estadounidenses. Sin embargo, en sus discursos, López Obrador ha sido enfático en que la Administración Biden debe emprender más acciones contra los problemas de adicción de su población, algo que ha sido criticado por algunos sectores políticos de Washington. No obstante, el mandatario mexicano está en su derecho de defender la soberanía de su país ante los comentarios de cariz injerencista de parte de algunos legisladores estadounidenses, observa López Alvarado. El 13 de marzo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país como parte de la campaña informativa sobre las acciones de las autoridades mexicanas en contra del crimen organizado.Dos días después, López Obrador sugirió la sustitución del fentanilo empleado con fines médicos por otras sustancias. Para lograr este propósito, anunció que consultaría a especialistas y científicos del país.

méxico

texas

