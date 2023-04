https://sputniknews.lat/20230428/la-extradicion-de-alejandro-toledo-desde-eeuu-es-una-cortina-de-humo-para-beneficiar-a-boluarte-1138740252.html

La extradición de Alejandro Toledo desde EEUU es "una cortina de humo" para beneficiar a Boluarte

"Una cortina de humo". Así, definieron desde organizaciones y referentes políticos a la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) desde EEUU, para que responda ante la Justicia peruana por supuestos casos de corrupción.Toledo arribó a Perú el 23 de abril. El exmandatario será juzgado por lavado de dinero y complicidad en el intercambio de coimas por más de 35 millones de dólares, que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht para facilitar la licitación para la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica, que conecta a Perú con Brasil.Toledo, de 77 años, fue presidente de su país entre 2001 y 2006. En ese periodo se habrían cometido los actos de corrupción mencionados. Actualmente, se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, en Lima, donde también están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).El principal testimonio contra Toledo viene de su amigo Josef Maiman, fallecido en 2021 a los 75 años. En 2020 declaró ante el Ministerio Público que el expresidente le había pedido recibir en sus cuentas depósitos de Odebrecht, así como de la empresa Camargo Correa.En diálogo con Sputnik, Jorge Escalante, referente del movimiento Nuevo Perú, consideró que EEUU permitió a Toledo retornar a Perú para quitar el foco de la presidenta Dina Boluarte y el grado de responsabilidad que tendría la mandataria por las 67 muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno desde su asunción, en diciembre de 2022, las cuales fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas y la Policía.Según el dirigente social, las muertes no ocurrieron porque algún uniformado actuó por fuera de las órdenes superiores: "Esto se ha dado en varias provincias, por lo cual queda en evidencia que se trata de un plan", consideró Escalante.Toledo "no es de interés" para WashingtonEl congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, se mostró escéptico sobre las posibilidades de conseguir una sentencia justa para el caso de Alejandro Toledo.¿Por qué los departamentos de Estado y de Justicia del Gobierno de Joe Biden aceptaron el retorno de Toledo a Perú? Extraditaron a Toledo "porque no es de su interés", evaluó el congresista, quien fuera primer ministro de Pedro Castillo en sus primeros meses de Gobierno.Escalante opinó que, con la repatriación de Toledo, la Justicia peruana se está "anotando un punto". No obstante, señaló que quedan dos hitos negativos: la detención "irregular" del expresidente Pedro Castillo —porque según el dirigente de Nuevo Perú no se respetó su inmunidad presidencial, entre otros aspectos observados—, así como el asesinato de más de 60 ciudadanos en protestas en las calles que no fueron investigados por las autoridades.El dirigente social evaluó que los actos de corrupción como los que se le atribuyen a Toledo serían realizables gracias a la actual Constitución, vigente desde 1993.Cuando Pedro Castillo anunció que este texto sería modificado, en diciembre último, fue instantáneamente "derrocado" y apresado, indicó Escalante.Una extradición oportunaBetty Izaguirre es coordinadora en Perú del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (Conaicop). En diálogo con Sputnik, indicó que la detención de Toledo "ha servido como cortina de humo" para instalar en la población otro tema de debate que no sea el repudio al Gobierno de Boluarte.Con el caso de Toledo, "la población no está saliendo a pedir que lo metan a la cárcel. No hay efervescencia. Más bien, en los pocos plantones que hubo contra Toledo, los compañeros pidieron la libertad de Castillo", aseguró Izaguirre.Para Escalante, ante esta coyuntura la población debe seguir exigiendo el regreso de la cotidianeidad democrática al país. "La exigencia de retorno de la democracia tiene un peso muy importante, es una palanca para la movilización", evaluó.El 7 de diciembre de 2022 el exmandatario Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso y establecer un "gobierno de excepción". El Parlamento entonces destituyó al exmandatario, al considerar que intentó romper el orden constitucional, y nombró a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado.Castillo permanece preso en el penal limeño de Barbadillo, donde también están detenidos los exmandatarios Toledo y Fujimori, bajo cargo de presunta rebelión y conspiración, entre otros delitos.Desde la destitución de Castillo, han tenido lugar diversas protestas sociales de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos. Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso, y el adelantamiento de las elecciones generales.

