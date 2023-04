https://sputniknews.lat/20230428/la-ley-del-oro-divide-a-la-clase-politica-boliviana-el-recurso-debe-ser-bien-cuidado-1138753587.html

La Ley del Oro divide a la clase política boliviana: "El recurso debe ser bien cuidado"

La Ley del Oro divide a la clase política boliviana: "El recurso debe ser bien cuidado"

Legisladores del Movimiento Al Socialismo, afines al presidente Luis Arce, leales al expresidente Evo Morales y opositores debaten en la Asamblea para aprobar... 28.04.2023, Sputnik Mundo

Luego de un paso atropellado, pero exitoso por la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley del Oro se detuvo en el Senado, donde deberá atender a las propuestas y demandas de la oposición al Gobierno de Luis Arce, así como de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), que observan dos artículos de la propuesta de normativa.Meses atrás, se abrió un debate dentro del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre quienes apoyan a Morales y quienes siguen al actual presidente. Ahora, los leales rechazaron la propuesta de ley del Órgano Ejecutivo, porque —argumentan— otorga demasiadas atribuciones al Banco Central de Bolivia (BCB) para decidir el destino de las reservas en oro del tesoro nacional.Ante el rechazo de parte de su propia bancada, los legisladores de Arce consiguieron el apoyo de algunos diputados opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, los cuales ahora son cuestionados por las dirigencias de estos partidos."En ese sentido, nuestra propuesta fue clara: en el artículo 1° y en el artículo 9° debe indicarse que la Asamblea Legislativa autorizará" las acciones del BCB sobre el oro, agregó Arispe.Auge del oro amazónicoEn los últimos años, creció la explotación de oro, fundamentalmente en ríos de la Amazonía. El accionar de las empresas extractivas —a menudo sin las autorizaciones correspondientes— incluye el uso de mercurio, que afecta a las comunidades indígenas que dependen de los peces, ahora contaminados, para alimentarse.En 2022, la venta de oro representó el 22% de las exportaciones bolivianas, con un movimiento de 3.003 millones de dólares. Este metal quedó primero en el podio, relegando a las ventas de gas al segundo lugar.Pero el oro no deja impuestos razonables para el Estado boliviano. Por el volumen negociado en 2022, quedaron para el país apenas 70 millones de dólares.El tratamiento de esta normativa puso de manifiesto las fricciones dentro del MAS, las cuales el expresidente Morales hizo públicas más de una vez."Los llamados 'diputados renovadores' [o arcistas, como se llama a la rama de Arce] se aliaron con las dos fuerzas políticas de la derecha, CC y Creemos. Lamentamos este hecho tan vergonzoso para la historia del MAS: aliarse con nuestros enemigos eternos de este proceso de cambio, solamente para lograr un objetivo que tenían planificado", mencionó Arispe.Además, explicó que el artículo 9° del proyecto de la Ley del Oro dice que, "después de cuatro meses, nos van a traer información. Solamente nos van a informar después de que el BCB haga lo que le dé la gana con nuestro oro".Incertidumbre en el SenadoLa propuesta de la Ley del Oro ingresó al Senado el 26 de abril. Desde la línea arcista pidieron que se dispense el trámite para acelerar la votación, pero esta moción fue rechazada por la oposición y parlamentarios leales a Evo Morales.Un día después, aparentemente se dejaron de lado las diferencias dentro del oficialismo. El senador Andrónico Rodríguez, cercano a Morales, declaró a la prensa este 27 de abril que "en la bancada del MAS, por lo menos, todos están de acuerdo y coinciden en que se debe aprobar este proyecto de ley (...)". Y aseguró que la próxima semana el MAS en pleno aprobaría esta propuesta de normativa.La senadora Andrea Barrientos, de CC, celebró que hayan podido evitar la aprobación sin más trámite de la Ley del Oro. "Se tiene que respetar la institucionalidad de la Cámara de Senadores. Nos oponemos a cualquier intento de dispensación. Nos alegra estar en orden para que no se haya aprobado y se trate en el conducto regular, al tratarse de algo tan importante para el país", aseveró en conferencia de prensa.Según el conducto regular, "hasta 10 días hábiles tiene la comisión para remitir un informe. Entonces la siguiente semana se puede tratar el proyecto con los informes respectivos, con la presencia del Ministro de Economía en la comisión y en el pleno, con la información necesaria para avanzar".Y agregó: "Tenemos que definir cómo vamos a organizar los recursos, cuánto vamos a recibir. Ellos quieren vender la joyas de la abuela para pagar la peguita (empleo) de militantes del partido. Eso no es bueno para Bolivia. Es patear de aquí a un año y medio la crisis inminente que nos está golpeando".

