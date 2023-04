https://sputniknews.lat/20230428/la-presion-de-occidente-no-logro-afectar-las-relaciones-entre-rusia-y-paraguay-1138787238.html

La presión de Occidente "no logró afectar las relaciones" entre Rusia y Paraguay

ASUNCIÓN (Sputnik) — Las presiones de Occidente para que las naciones de América Latina adopten una postura más dura contra Rusia y apoyen las sanciones no han... 28.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-28T19:21+0000

2023-04-28T19:21+0000

2023-04-28T19:21+0000

américa latina

rusia

paraguay

💬 entrevistas

Esta es la conversación que mantuvo Sputnik con el diplomático: — ¿Cómo evalúa el estado actual de las relaciones ruso-paraguayas y en qué medida la situación en torno a Ucrania y las sanciones contra Rusia han afectado las relaciones entre los dos países? — Las relaciones ruso-paraguayas son de carácter amistoso, lo que no cambió después del 24 de febrero de 2022. Paraguay no se sumó a las sanciones occidentales, aunque surgieron dificultades temporales en el comercio bilateral, especialmente en el campo de la logística y las transacciones bancarias. Aparte de eso, la ruidosa campaña de propaganda lanzada por el Occidente colectivo afectó la dinámica del desarrollo de las relaciones. — ¿Las sanciones contra la Federación de Rusia han afectado las compras de carne paraguaya, que han estado creciendo últimamente? — En 2022 se registró una caída en el comercio bilateral, pero esto se debió principalmente a una merma en la cosecha de soja, el rubro principal de la exportación paraguaya a Rusia. En cuanto al comercio de carne, en general se mantuvo en el mismo nivel. Hubo una ligera caída en los envíos de carne congelada, pero, por ejemplo, hubo un ligero aumento en la exportación de subproductos animales y tripas. Así, los ingresos de los productores agropecuarios paraguayos prácticamente no disminuyeron. Sin embargo, se vieron afectados por problemas financieros y logísticos. Al comienzo de la guerra de sanciones desatada por Occidente en marzo-abril de 2022, envíos de carne paraguaya por un total de 8,5 millones de dólares nunca llegaron a Rusia, contenedores con esta mercadería regresaron al Paraguay. Sin embargo, por lo visto, las empresas encontraron formas de mantener una interacción normal, y el comercio continúa con normalidad. — ¿Las sanciones contra la Federación de Rusia tienen algún impacto en la seguridad alimentaria de Paraguay y el suministro de combustible del país? — La guerra de sanciones contra Rusia, promovida por Occidente, provocó un fuerte aumento de la inflación el año pasado. Los precios de los alimentos y los combustibles fueron los que más subieron. Esto ciertamente golpeó a los sectores menos protegidos de la población del Paraguay, afectó el bienestar de la clase media. Pero no exageraría. Después de todo, el propio Paraguay es un importante exportador de productos agrícolas y aquí nunca se trató de un riesgo de hambre, a diferencia de muchos otros países en desarrollo. En cuanto al suministro de combustible, tras los problemas surgidos en marzo-abril de 2022, la situación se normalizó en general, los precios en las estaciones de servicio se estabilizaron. En materia de energía, hay que tener en cuenta que Paraguay se autoabastece de electricidad en exceso, ya que tiene participación en las centrales hidroeléctricas más grandes de América Latina - Itaipu y Yacyreta. — Paraguay alberga la diáspora rusa. ¿Qué piensan los compatriotas en este país sudamericano sobre la situación en Ucrania y las sanciones contra Rusia? ¿Nota sentimientos antirrusos en la sociedad paraguaya? — No percibimos ningún sentimiento antirruso en Paraguay. Seguimos de cerca las publicaciones en la prensa local, donde, aunque predominan las reimpresiones de los medios occidentales, también se utilizan materiales en español de las agencias de información rusas Sputnik y (la cadena de televisión) RT, lo que equilibra un poco la cobertura de la agenda internacional. La mayoría de nuestros compatriotas entienden las acciones de Rusia en Ucrania, son conscientes de la naturaleza forzada de la decisión de llevar a cabo la operación militar especial a raíz de una amenaza a los intereses vitales de seguridad de Rusia. — ¿Cómo evalúa la cooperación entre la Federación de Rusia y Paraguay en los procesos electorales? — Se desarrolla el proceso de cooperación entre los órganos encargados de elecciones - la CEC de Rusia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay. Ahora la parte paraguaya está analizando el Protocolo de Cooperación propuesto por Rusia. Estamos aguardando el parecer de nuestros socios paraguayos. — ¿Cómo evalúa la cooperación bilateral en el marco del acuerdo de cooperación en el campo de la defensa entre la Federación de Rusia y Paraguay? ¿Qué resultados se han logrado gracias a este acuerdo? ¿Se están analizando proyectos futuros relacionados con este acuerdo? — La cooperación en materia de defensa es una parte importante de las relaciones ruso-paraguayas y le concedemos gran importancia. Hablando de proyectos específicos, puedo mencionar que el presidente de Rusia (Vladímir Putin) acordó otorgar becas a militares paraguayos para recibir educación de forma gratuita en instituciones educativas militares rusas. Para iniciar el proceso será necesario firmar un contrato correspondiente. Este asunto se puso en pausa temporalmente porque, como comprenderá, el Ministerio de Defensa ruso ahora tiene otras prioridades. — ¿Cree posible una reunión entre el presidente Vladímir Putin y el futuro presidente del Paraguay, quien será electo el 30 de abril? — Tradicionalmente no hacemos comentarios sobre la agenda del jefe de Estado, esta es prerrogativa de la administración presidencial. Solo puedo señalar que a principios del año pasado se llegó a un acuerdo preliminar a nivel de trabajo sobre la visita de Mario Abdo Benítez a Rusia. Tampoco puedo comentar si este acuerdo se extenderá para el nuevo presidente de Paraguay. — ¿Cree que los países occidentales están presionando a Paraguay para que adopte una postura más dura con Rusia e imponga sanciones? — Sabemos que Occidente está presionando a todos los estados del Sur global, tratando de que se unan a las sanciones contra Rusia, y Paraguay no es la excepción. Sin embargo, según los datos de 2022, Rusia convirtió en el cuarto mercado de exportación de Paraguay, el mayor mercado fuera de Sudamérica. Bajo estas condiciones, existe una fuerte oposición a la presión occidental en los círculos empresariales locales. Puedo notar que Paraguay ya tiene bastantes problemas por la falta de relaciones diplomáticas con China, uno de sus mayores socios comerciales (China representa el 30% de las importaciones paraguayas). Paraguay se encontró bajo una presión particularmente fuerte de Occidente, principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, interfirió de manera descarada en los procesos electorales locales. En 2022 impusieron sanciones contra el vicepresidente del país, Hugo Velásquez, quien era uno de los principales candidatos presidenciales en las elecciones de 2023 y finalmente se vio obligado a retirar su candidatura. También se impusieron sanciones contra el presidente del mayor partido político paraguayo, el Colorado, Horacio Cartes. Es positivo que ante fuertes presiones, los círculos políticos paraguayos se abstengan de apoyar incondicionalmente la línea de Occidente y de restringir comercio bilateral contra Rusia. — Hace unos días, el presidente Putin dijo que "los inmigrantes de Rusia jugaron un papel importante en el desarrollo de Paraguay y la formación de sus instituciones, incluido el ejército" y "ayudaron a crear el sistema educativo y científico del Paraguay". ¿Cómo evalúa la contribución de la Federación de Rusia al desarrollo de Paraguay? ¿Qué legado ve en esto hoy? — La influencia de la emigración rusa de los años 20-30 del siglo XX en el Paraguay fue muy significativa, este es un activo valioso de nuestras relaciones bilaterales. Basta caminar por Asunción para convencerse de ello. Siete calles de la capital paraguaya llevan los nombres de oficiales rusos caídos en la Guerra del Chaco. Sobre esta base espiritual, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1992, venimos trabajando fructíferamente en el desarrollo de nuestros vínculos. Durante este tiempo, se firmaron 26 acuerdos bilaterales, cinco documentos más están casi listos para la firma, son de gran importancia para el desarrollo ulterior de los vínculos comerciales, económicos, culturales y humanitarios. También me gustaría señalar que el año pasado el Gobierno de Rusia dio luz verde a la apertura del consulado general del Paraguay en San Petersburgo. — Anteriormente, el Banco Central de Rusia ofreció a Paraguay establecer relaciones directas entre los bancos de los dos países, incluida la apertura de cuentas en monedas nacionales, pero este tema aún no se ha desarrollado. ¿Piensa abordar este tema con las nuevas autoridades del país? — El tema está en la agenda. Esto es necesario para normalizar y poner nuestras relaciones comerciales y económicas sobre una base estable. Este asunto también tiene otras dimensiones. Los procesos de desdolarización están en marcha en todo el mundo. Estas ideas también se escuchan en América Latina: no hace mucho tiempo, los líderes de Brasil y Argentina anunciaron su intención de crear una moneda común. Se trata de dos vecinos más grandes de Paraguay, con quienes mantiene lazos estrechos dentro del Mercosur (Mercado Común del Sur). También es importante entender que la desdolarización es un proceso objetivo de desarrollo económico global asociado a la necesidad de superar la dependencia del sistema financiero estadounidense. La velocidad de estos procesos está limitada por el hecho de que en las últimas décadas los países de América Latina se han ligado estrechamente al mismo, y aislarse de él no será fácil, llevará tiempo. Pero todos los estados que quieran preservar su soberanía tendrán que seguir este camino.

