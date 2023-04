https://sputniknews.lat/20230428/listos-para-seguir-amlo-vuelve-a-sus-actividades-tras-un-tercer-contagio-de-covid-1138776681.html

"Listos para seguir": AMLO vuelve a sus actividades tras un tercer contagio de COVID

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió este 28 de abril a sus actividades tras su convalecencia por COVID-19. En su conferencia de... 28.04.2023, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano informó el pasado 23 de abril que se había contagiado por tercera vez con el virus SARS-CoV-2, por lo que en su ausencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dirigiría las mañaneras y otras tareas. El regreso de López Obrador ocurre tras una serie de rumores sobre su salud que provocaron preocupación entre la población. Ante ello, el 26 de abril publicó un video desde Palacio Nacional donde explicaba lo ocurrido."Es importante decirles que estoy bien, tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa en Veracruz, hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión [arterial]", detalló en sus redes sociales.López Obrador reconoció entonces que cuando se reunió con ingenieros y personal que supervisa la obra del Tren Maya sufrió un "desmayo transitorio", pero aclaró que no perdió el conocimiento."Como que me quedé dormido, fue una especie de 'váguido' [palabra coloquial mexicana para referirse a un desvanecimiento]", señaló López Obrador al agregar que se negó a ser transportado en camilla por el personal médico.Tras el desvanecimiento durante su viaje de trabajo, dijo que decidió regresar a la Ciudad de México. Sin embargo, insistió en que se encontraba en condiciones para seguir gobernando, contrario a lo que sus adversarios afirmaron en diferentes espacios informativos y redes sociales.

