Paraguay entre China y Taiwán: cómo las presidenciales definirían el futuro geopolítico del país

Las elecciones generales en Paraguay están previstas para el 30 de abril. El presidente será elegido por mayoría en la primera vuelta. El actual presidente del partido Colorado, Mario Abdo Benítez, no puede optar a la reelección. Entre los candidatos presidenciales figuran más de 10 representantes de diversos partidos y movimientos políticos. Los tres primeros candidatos son:Según los sondeos de opinión, tiene muchas posibilidades de ganar Efraín Alegre quien, de ganar, podría reconducir los lazos oficiales de Paraguay con China continental.La cuestión del abandono de los lazos oficiales con TaiwánDurante el reinado del partido Kuomintang en Taiwán, Paraguay planteó la cuestión de establecer relaciones diplomáticas con China continental, afirma a Sputnik el profesor de la Universidad de Shanghái y vicepresidente de la Asociación China de Investigación Económica Emergente, Jiang Shixue. En sus palabras, en aquel momento las partes del estrecho de Taiwán se encontraban en estado de tregua diplomática, por lo que se mantuvo el status quo. El candidato del partido de la oposición paraguaya volvió a expresar su voluntad de establecer relaciones diplomáticas con China continental. En este caso, si gana las elecciones, la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas entre Paraguay y China continental sería muy alta, opina Shixue."La batalla por la presidencia se está volviendo crucial"A su vez, el investigador del Instituto de América Latina Alexandr Jarlámenko señala a Sputnik que la creciente influencia de China en la región es uno de los impulsos que empujan a Paraguay a establecer relaciones diplomáticas con Pekín.Jarlámenko subraya que la cuestión es si Paraguay seguirá siendo una base estadounidense en el corazón de Sudamérica o se convertirá en un socio adecuado para los países orientados hacia la integración sudamericana, liderados por Brasil. La elección, continúa, también implica una reorientación política desde Taiwán hacia China continental, el principal socio económico de Brasil y otros países sudamericanos de integración. "La reciente visita del presidente brasileño, Lula da Silva, a China confirmó plenamente la prioridad de las relaciones económicas y políticas con Pekín. El país de Lula es un gigante económico. Brasil siempre tuvo una influencia dominante en la política paraguaya y su influencia es inconmensurable con la de cualquier otro país. Aunque la elección por parte de Pekín de Honduras y Nicaragua, países de Centroamérica similares a Paraguay, podría servirle de ejemplo", opina el analista. Paraguay perderá mucho "si mantiene lazos con Taiwán"En la actualidad, América Latina está optando por el pragmatismo como dirección principal de su desarrollo, por eso se espera que el nuevo Gobierno de Paraguay siga una política más racional que el anterior, sostiene a Sputnik el profesor del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú Boris Martinov. En el contexto, es probable que Paraguay acabe estableciendo lazos formales con China continental. Además, Paraguay es miembro del Mercosur, la mayor asociación de integración de Sudamérica, que incluye a Brasil. Desde la visita de Lula a China, la importancia de los lazos de Mercosur con China creció. El investigador destaca que es mucho más ventajoso para Paraguay pasar a mantener relaciones formales con China continental que irritarla permaneciendo en contacto con Taiwán. Basándose en esto y en la actitud pragmática general de Paraguay, por la que probablemente optará el nuevo Gobierno, tal decisión debería haberse tomado hace tiempo, subraya Martinov. "La presión de Estados Unidos es inevitable"Washington podría responder a la reorientación de los lazos de Paraguay con Taiwán con una mayor presión política, advierte Shixue. "Entrar en el enorme mercado chino facilitaría la exportación de soja, carne de vacuno y otros productos e impulsaría la economía paraguaya. La reorientación de los lazos oficiales de Taiwán a Pekín se producirá tarde o temprano, pero la presión de Estados Unidos es inevitable. Washington podría, en particular, cortar los lazos políticos y económicos con Paraguay. Mientras tanto, existe la esperanza de que EEUU siga respetando la tendencia general de la soberanía china en la cuestión de Taiwán", añade. Sin embargo, Washington tiene muy pocas posibilidades de influir en la decisión de Paraguay de establecer lazos formales con Pekín, afirma por su parte Martinov. "Estados Unidos tiene las manos atadas. Por supuesto, estarán descontentos, quizá chantajeen a Paraguay, pero en realidad no pueden hacer nada. Tienen muchas ambiciones, pero no son lo bastante fuertes. Si concentraran todos sus esfuerzos en América Latina, de vuelta a su fortaleza en el hemisferio occidental, tal vez algo funcionaría, pero al tratar de influir en todo el mundo, realmente no pueden hacer nada", concluye.En los últimos años, los Estados latinoamericanos cortaron uno tras otro los lazos oficiales con Taiwán. Costa Rica tomó esa decisión en 2007, Panamá en 2017, El Salvador y la República Dominicana en 2018, y Nicaragua en 2021. En total, Taiwán ha perdido nueve aliados durante la actual administración taiwanesa desde 2016. Ahora solo cuenta con 13.

