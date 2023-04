https://sputniknews.lat/20230428/sube-el-paro-en-espana-y-junto-a-los-bajos-salarios-situa-al-26-de-la-poblacion-en-la-pobreza-1138722515.html

Sube el paro en España y junto a los bajos salarios sitúa al 26% de la población en la pobreza

Sube el paro en España y junto a los bajos salarios sitúa al 26% de la población en la pobreza

La tasa de desempleo escala hasta el 13,26% tras registrarse 103.800 parados más. Con todo, se trata del mejor dato para un primer trimestre desde 2007. Pero... 28.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-28T14:42+0000

2023-04-28T14:42+0000

2023-04-28T14:42+0000

españa

📈 mercados y finanzas

salarios

mercado de trabajo

desigualdad social

pobreza

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/02/1122505583_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_abada6f900d0eee063bd359e7ae4b606.jpg

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre de 2023 concluyen que el número total de desempleados en el país es de 3.127.800 y su porcentaje se sitúa en el 13,26%, el mayor de toda la UE.Pero pese al repunte del desempleo, el mercado laboral español registra el mejor dato para este periodo de los últimos 15 años. En España trabajan actualmente 20,45 millones de personas, de las cuales el 17,3% tienen un empleo temporal. Este último dato marca un nuevo mínimo. El repunte del desempleo en 103.800 personas más cabe atribuirlo a la estacionalidad característica del mercado laboral español. No obstante, supera en 30.000 personas el registrado el año anterior y es el doble que el de 2019, antes de la pandemia. En cualquier caso, el número de parados en España es inferior al experimentado en 2022, cuando había 47.000 desempleados más.En aras de su mejor interpretación es necesario contextualizar estas estadísticas emanadas en una situación de tendencia inflacionista y de subida de los tipos de interés como método para contener el alza de los precios, así como la amenaza de crisis bancaria que se cierne también por contagio desde el otro lado del charco.A juicio del economista Fernando Luengo, las políticas antiinflacionistas del Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales que califica de "artillería pesada" pueden reducir el desempleo, pero con un costo que cabe plantear. "Esas políticas son tremendamente restrictivas y algo tiene que ver con la crisis bancaria", explica a Sputnik, "porque si los tipos de interés devalúan la cartera de acciones de los bancos, los bancos tienen que obtener liquidez y eso genera mucha desconfianza en los depositantes".Con todo, buenos datos"No obstante, hay que reconocer que los datos son buenos y que algo tiene que ver la reforma laboral en ellos", admite Luengo al valorar de forma positiva la reducción de la temporalidad en los contratos aun cuando esté parcialmente propiciada por los contratos de tipo fijo discontinuo. "Hay que ver qué significan", matiza. Y aboga por un método de cómputo más amplio que tenga en cuenta todas las realidades.Un aspecto clave que no se termina de abordar es la baja calidad del empleo y el carácter parco de muchos salarios, tendencia "abrumadora" que es necesario revertir "porque en 2022 los asalariados perdieron en España más de seis puntos porcentuales de capacidad adquisitiva, fruto de que los convenios salariales crecieron un 2,7% y la inflación lo hizo un 9%", recuerda Luengo. En sus palabras, "la subida del salario mínimo no basta para recuperar lo mucho que se ha perdido en 2022".Un telón de fondo complicadoLos datos de la EPA son cuantitativos, no cualitativos. "No recoge el aspecto de la calidad del empleo que es fundamental", advierte Fernando Luengo al señalar el resultado de las encuestas cuatrienial de Eurofound, una agencia de la UE, para apoyar su razonamiento."El salario no es solo el sueldo pactado, son las horas extra, el ritmo y la intensidad del trabajo", advierte. En el último estudio de Eurofound de 2019 se señalaba que en España el 27% de los trabajadores confesaban tener un trabajo muy intenso "y eso es una pérdida de salario real", asegura Luengo.Y peor aún, señala este profesor de Economía Aplicada, en España irrumpe en los últimos años la figura del pobre que es pobre aun teniendo trabajo. Según datos de Eurostat, la proporción de trabajadores pobres en 2021 suponía el 12,7% del conjunto de la masa trabajadora. Y del total de la población, el 27,8% de la población se encontraba en situación de pobreza o exclusión social, poco más de 13 millones de personas.No obstante, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), confeccionada con datos del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), la cantidad de personas en riesgo de pobreza o exclusión se redujo un poco en 2022. Alcanza ahora al 26,0% de la población residente en España (unos 12,3 millones, 840.000 menos que en 2021). "A pesar de esta mejora", se cita en el avance del informe AROPE, "debe destacarse que alrededor de 9.676.000 personas viven en pobreza con ingresos inferiores a los 10.088 euros anuales por unidad de consumo (€841 al mes)".Entre los más desigualesComo precisa el INE, el riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad, no mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población."¿Pero cuánto gana el 10% que menos gana y el 10% siguiente?", lamenta Luengo. En su opinión, basta observar los decilos de ingresos para detectar la enorme descompensación salarial. "Ahí se ve que el 10% de la población con empleo gana salarios ligeramente por encima de los 500 euros al mes. El 10% siguiente se situaba en 2020 sobre los 900 euros. Entonces tenemos a un 20% de la población que ingresa menos de 1.000 euros al mes, eso es estar muy cerca de la pobreza".Todo esto se traduce en desigualdad. De acuerdo al último informe AROPE completo, el de 2021, España ocupa la cuarta plaza entre los países de la UE con mayor desigualdad, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Letonia.En definitiva, los datos objetivos de evolución del desempleo y de reducción de la pobreza, en principio positivos, acaban prestándose si no a una doble lectura al menos a una interpretación más profunda. Y tal cosa es posible, explica Fernando Luengo, a causa de la a veces recurrente interpretación "científica" de la propia economía "porque todos los indicadores aparentemente objetivos son en realidad una construcción ideológica, ya sea el PIB el indicador de la tasa de inflación o la tasa de desempleo, todo son construcciones teóricas e ideológicas", concluye.

https://sputniknews.lat/20230412/el-fmi-mejora-el-pronostico-para-espana-pero-la-tendencia-de-la-economia-a-5-anos-es-fragil-1138036361.html

https://sputniknews.lat/20230117/sanchez-presenta-las-reformas-politicas-para-impulsar-el-crecimiento-economico-de-espana-1134745546.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

📈 mercados y finanzas, salarios, mercado de trabajo, desigualdad social, pobreza, 💬 opinión y análisis