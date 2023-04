https://sputniknews.lat/20230428/tenemos-que-ser-justos-el-canciller-turco-senala-el-incumplimiento-completo-del-pacto-alimentario-1138770521.html

"Tenemos que ser justos": el canciller turco señala el incumplimiento completo del pacto alimentario

"Tenemos que ser justos": el canciller turco señala el incumplimiento completo del pacto alimentario

Los participantes del acuerdo del grano no cumplen las promesas hechas a Rusia, incluso en lo que se refiere a los servicios bancarios de las operaciones de... 28.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-28T12:02+0000

2023-04-28T12:02+0000

2023-04-28T12:02+0000

economía

mevlut cavusoglu

onu

política

🌍 oriente medio

📰 el acuerdo alimentario de estambul

📈 mercados y finanzas

🌍 europa

rusia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/04/1127704849_0:14:3185:1806_1920x0_80_0_0_26b03a0ce828241efef80e14a3249e54.jpg

El jefe de la diplomacia turca también se refirió al problema de los servicios bancarios para las operaciones de exportación, afirmando que el asunto se debate con Estados Unidos, el Reino Unido y la ONU. Se trata en particular del banco agrario ruso Rosseljozbank que fue desconectado del sistema interbancario SWIFT, lo que le imposibilita realizar operaciones con otros bancos en el exterior."El objetivo es resolver el problema y mantener vivo el acuerdo. Los rusos ampliaron el plazo en 60 días, diciendo: 'Cumplan nuestras expectativas'. No podemos afirmar que los rusos estén equivocados", expresó el canciller turco.Anteriormente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que a pesar de que las exportaciones ucranianas de alimentos son estables, la parte rusa del trato sobre cereales aún no se cumple, algo que está establecido en los acuerdos de Estambul de 2022.A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante una reunión en Nueva York con el ministro ruso de Asuntos Exteriores entregó una carta dirigida al presidente ruso, Vladímir Putin, relativa a la mejora del acuerdo sobre los cereales del mar Negro. Guterres también tomó nota de las preocupaciones de Rusia con respecto a la aplicación del Memorándum de Entendimiento sobre la promoción de productos alimentarios y fertilizantes rusos en los mercados mundiales."La carta con las ideas del secretario general de la ONU sobre el acuerdo de cereales debe examinarse, pero Rusia no ve voluntad alguna en Occidente de aplicarla realmente", aclaró al respecto el ministro Lavrov.El 22 de julio Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que fue prorrogado por otros 120 días el 17 de noviembre para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y los representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El 10 de febrero, el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasili Nebenzia, informó que las empresas se resisten a realizar negocios con proveedores de alimentos y fertilizantes rusos por temor a las sanciones occidentales secundarias. A su vez, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, adelantó que el pacto alimentario puede ser prolongado solo si los intereses de Rusia son considerados.

https://sputniknews.lat/20230414/la-onu-expresa-preocupacion-por-problemas-con-implementacion-del-acuerdo-de-granos-1138154724.html

https://sputniknews.lat/20230427/rusia-decidira-el-futuro-del-pacto-alimentario-tras-consultas-interinstitucionales-1138710842.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mevlut cavusoglu, onu, política, 🌍 oriente medio, 📰 el acuerdo alimentario de estambul, 📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, rusia, ucrania